У США на сходах Капітолію заарештували майора ВПС: вимагав імпічменту Трампа

Будівля Капітолію США. Фото: Reuters

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У середу на сходах Капітолію США заарештували майора ВПС США Джейсона Уотсона. Це сталося після того, як він виступив із промовою, в якій закликав до імпічменту та усунення з посади президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Що відомо про затримання майора в США

Як пише видання, Уотсон виступив на прес-конференції, організованій групою активістів «Коаліція з демобілізації» (Removal Coalition). Під час заходу він представився діючим військовим і був одягнений у військову форму. Також на заході був присутній конгресмен-демократ від Техасу Ел Грін. Після заходу військового затримали.

У поліції Капітолію США, яка підтвердила факт арешту, заявили, що громадяни не можуть проводити демонстрації на сходах Палати представників, якщо їх не супроводжує член Конгресу.

Згідно з їхньою заявою, Уотсона «супроводжував» до сходів член Конгресу, який «залишив місце події». Після цього поліція дала військовому «законні накази припинити незаконну демонстрацію, інакше його буде заарештовано».

"Чоловік відмовився підкоритися нашим законним вимогам і був заарештований за статтею 22-1307 «Створення натовпу, перешкоджання та створення незручностей", — додали правоохоронці, зазначивши, що на території Капітолію є й інші місця, де демонстрації дозволені.

Які заяви зробив майор ВПС США на адресу влади

Засновниця Removal Coalition Джессіка Денсон, яка організувала прес-конференцію, заявила, що Уотсон зв’язався з ними електронною поштою і сказав, що розуміє потенційні наслідки своїх дій.

Так, під час свого виступу він розкритикував нещодавні військові дії адміністрації Трампа у Венесуелі та Ірані, а також посилення імміграційного законодавства. Уотсон стверджував, що це порушує багато конституційних положень.

"За це президента та віцепрезидента необхідно піддати імпічменту, засудити та усунути з посади", — говорив Уотсон.

CNN пише, що публічні прояви незгоди серед діючих військових трапляються рідко, оскільки військовослужбовці зобов’язані виконувати накази відповідно до Єдиного кодексу військової юстиції.

Причому стаття 88 кодексу кваліфікує образливі висловлювання на адресу президента, віцепрезидента, Конгресу та інших вищих посадовців як кримінальний злочин. Крім того, військовим заборонено носити форму під час участі в політичних мітингах.

Що буде далі

У вівторок представник Верховного суду округу Колумбія повідомив, що Уотсона звільняють, а можливу справу проти нього відкривати не будуть.

Також CNN звернулося до ВПС США з проханням підтвердити, чи є Уотсон діючим військовослужбовцем, але відповіді поки що не надійшло.

Як повідомляли Новини.LIVE, у червні Сенат США ухвалив резолюцію про обмеження військових повноважень Трампа щодо Ірану.

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