На фестивалі WestFest у США сталася стрілянина — є жертви

Місце, де сталася стрілянина. Фото: The Salt Lake Tribune

У неділю ввечері, 15 червня, під час культурного фестивалю WestFest у місті Вест-Веллі-Сіті (штат Юта), сталася стрілянина, внаслідок якої загинули троє людей, серед них — 8-місячна дитина. Ще троє постраждали, повідомляє місцева поліція.

Про це повідомляє The Salt Lake Tribune.

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За офіційними даними, загиблі — 41-річна жінка, 18-річний юнак та немовля. Крім того, поранення отримали двоє підлітків і вагітна жінка, яка травмувалася, тікаючи з місця події.

У стрілянині підозрюють 16-річного юнака, якого затримали одразу на місці. Поліція зазначила, що конфлікт розпочався між двома групами підлітків і переріс у стрілянину. Правоохоронці були присутні на фестивалі, однак не застосовували зброю.

Інцидент стався у міському парку Сентенніал просто перед кількома каруселями. Слідчі продовжують опитувати свідків.

Раніше в австрійському місті Грац колишній учень Федеральної старшої середньої школи влаштував стрілянину в навчальному закладі.

Також ми писали, що у Лос-Анджелесі поліцейський вистрілив у журналістку, яка вела прямий ефір під час протестів.