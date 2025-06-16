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В США на карнавале произошла стрельба — есть погибшие

16 июня 2025 14:38
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
На фестивале WestFest в США произошла стрельба — есть жертвы
Место, где произошла стрельба. Фото: The Salt Lake Tribune
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В воскресенье вечером, 15 июня, во время культурного фестиваля WestFest в городе Вест-Вэлли-Сити (штат Юта) произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, среди них 8-месячный ребенок. Еще трое пострадали, сообщает местная полиция.

Об этом сообщает The Salt Lake Tribune.

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По официальным данным, погибшие — 41-летняя женщина, 18-летний юноша и младенец. Кроме того, ранения получили двое подростков и беременная женщина, которая травмировалась, убегая с места происшествия.

В стрельбе подозревают 16-летнего юношу, которого задержали сразу на месте. Полиция отметила, что конфликт начался между двумя группами подростков и перерос в стрельбу. Правоохранители присутствовали на фестивале, однако не применяли оружие.

Инцидент произошел в городском парке Сентенниал прямо перед несколькими каруселями. Следователи продолжают опрашивать свидетелей.

Ранее в австрийском городе Грац бывший ученик Федеральной старшей средней школы устроил стрельбу в учебном заведении.

Также мы писали, что в Лос-Анджелесе полицейский выстрелил в журналистку, которая вела прямой эфир во время протестов.

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