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Головна Новини дня У США евакуювали посольство України через підозрілий предмет

У США евакуювали посольство України через підозрілий предмет

Ua ru
23 жовтня 2026 21:24
Репортаж
Евакуація в посольстві України у Вашингтоні: причина інциденту ukrinform.ua
Будівля Посольства України у США. Ілюстративне фото: ukrinform.ua

У п'ятницю, 23 жовтня, біля консульського відділення Посольства України у Вашингтоні виявили підозрілий предмет. Через це працівників і відвідувачів евакуювали, а територію оточили. Після перевірки вибухотехніки з’ясували, що предмет не становить загрози, а посольство відновило роботу у звичайному режимі.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік у коментарі журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук.

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Що відомо про підозрілий предмет біля посольства України в США

Інцидент стався 23 жовтня біля входу до консульського відділення Посольства України у Вашингтоні. Американська поліція кваліфікувала виявлений предмет як підозрілий.

З міркувань безпеки ухвалили рішення про тимчасову евакуацію працівників і відвідувачів дипломатичної установи та оточення території. На місце викликали американських правоохоронців і вибухотехніків, які провели необхідні перевірки.

Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сєнік у коментарі журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук повідомив, що американські вибухотехніки перевірили предмет і з’ясували, що він не становить загрози.

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Наразі територію посольства деблоковано, а дипломатична установа продовжила роботу у звичайному режимі. Посольство у взаємодії з американською стороною з’ясовуватиме обставини інциденту.

Новини.LIVE інформували, що американіст Дмитро Довгополий вважає, що Україна досі не визначилася з кандидатурою посла у США через відсутність чіткої стратегії відносин із Вашингтоном. Серед можливих кандидатів він назвав Сергія Кислицю, Валерія Єльченка, Олега Шамшура та Олександра Моцика. За словами експерта, для призначення посла потрібна згода американської сторони, однак йому невідомо, чи подавала Україна кандидатуру на погодження.

Новини.LIVE писали, що на початку жовтня 20206 року державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон наразі не планує евакуювати посольство з Києва попри погрози з боку Росії. За його словами, США щодня оцінюють безпекову ситуацію навколо своїх дипломатичних представництв у світі. Якщо виникне загроза, яка вимагатиме зміни формату роботи посольства, Вашингтон ухвалить відповідне рішення.

США евакуація Україна дипломатія посольство Вашингтон
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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