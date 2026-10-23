Здание посольства Украины в США. Иллюстративное фото: ukrinform.ua

В пятницу, 23 октября, возле консульского отделения Посольства Украины в Вашингтоне обнаружили подозрительный предмет. В связи с этим сотрудников и посетителей эвакуировали, а территорию оцепили. После проверки взрывотехники выяснили, что предмет не представляет угрозы, и посольство возобновило работу в обычном режиме.

Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в комментарии журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук.

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Что известно о подозрительном предмете возле посольства Украины в США

Инцидент произошел 23 октября у входа в консульское отделение Посольства Украины в Вашингтоне. Американская полиция квалифицировала обнаруженный предмет как подозрительный.

Из соображений безопасности было принято решение о временной эвакуации сотрудников и посетителей дипломатического учреждения, а также о блокировании территории. На место были вызваны американские правоохранители и взрывотехники, которые провели необходимые проверки.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в комментарии журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук сообщил, что американские саперы проверили предмет и установили, что он не представляет угрозы.

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В настоящее время территория посольства разблокирована, а дипломатическое учреждение продолжило работу в обычном режиме. Посольство во взаимодействии с американской стороной будет выяснять обстоятельства инцидента.

Новини.LIVE сообщали, что американист Дмитрий Довгополый считает, что Украина до сих пор не определилась с кандидатурой посла в США из-за отсутствия четкой стратегии отношений с Вашингтоном. Среди возможных кандидатов он назвал Сергея Кислицу, Валерия Ельченко, Олега Шамшура и Александра Моцика. По словам эксперта, для назначения посла требуется согласие американской стороны, однако ему неизвестно, подавала ли Украина кандидатуру на согласование.

Новини.LIVE писали, что в начале октября 20206 года государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пока не планирует эвакуировать посольство из Киева, несмотря на угрозы со стороны России. По его словам, США ежедневно оценивают ситуацию с безопасностью вокруг своих дипломатических представительств в мире. Если возникнет угроза, требующая изменения формата работы посольства, Вашингтон примет соответствующее решение.