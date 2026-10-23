Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В США эвакуировали посольство Украины из-за подозрительного предмета

В США эвакуировали посольство Украины из-за подозрительного предмета

Ua ru
23 октября 2026 21:24
Репортаж
Эвакуация в посольстве Украины в Вашингтоне: причина инцидента ukrinform.ua
Здание посольства Украины в США. Иллюстративное фото: ukrinform.ua

В пятницу, 23 октября, возле консульского отделения Посольства Украины в Вашингтоне обнаружили подозрительный предмет. В связи с этим сотрудников и посетителей эвакуировали, а территорию оцепили. После проверки взрывотехники выяснили, что предмет не представляет угрозы, и посольство возобновило работу в обычном режиме.

Об этом сообщил временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в комментарии журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук.

Реклама

Что известно о подозрительном предмете возле посольства Украины в США

Инцидент произошел 23 октября у входа в консульское отделение Посольства Украины в Вашингтоне. Американская полиция квалифицировала обнаруженный предмет как подозрительный.

Из соображений безопасности было принято решение о временной эвакуации сотрудников и посетителей дипломатического учреждения, а также о блокировании территории. На место были вызваны американские правоохранители и взрывотехники, которые провели необходимые проверки.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник в комментарии журналистке Новини.LIVE Ульяне Бойчук сообщил, что американские саперы проверили предмет и установили, что он не представляет угрозы.

Читайте также:

В настоящее время территория посольства разблокирована, а дипломатическое учреждение продолжило работу в обычном режиме. Посольство во взаимодействии с американской стороной будет выяснять обстоятельства инцидента.

Новини.LIVE сообщали, что американист Дмитрий Довгополый считает, что Украина до сих пор не определилась с кандидатурой посла в США из-за отсутствия четкой стратегии отношений с Вашингтоном. Среди возможных кандидатов он назвал Сергея Кислицу, Валерия Ельченко, Олега Шамшура и Александра Моцика. По словам эксперта, для назначения посла требуется согласие американской стороны, однако ему неизвестно, подавала ли Украина кандидатуру на согласование.

Новини.LIVE писали, что в начале октября 20206 года государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пока не планирует эвакуировать посольство из Киева, несмотря на угрозы со стороны России. По его словам, США ежедневно оценивают ситуацию с безопасностью вокруг своих дипломатических представительств в мире. Если возникнет угроза, требующая изменения формата работы посольства, Вашингтон примет соответствующее решение.

США эвакуация Украина дипломатия посольство Вашингтон
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации