Поліція на місці інциденту під час футбольного матчу у США. Фото: Wichita Police Department

У США, 17 жовтня, автомобіль виїхав на футбольне поле під час дитячого матчу, унаслідок чого загинули двоє людей. Серед загиблих — шестирічний хлопчик, ще 11 людей доправили до лікарень. За кермом перебувала 34-річна жінка, яка наразі перебуває під вартою.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на поліцію, інформує Новини.LIVE.

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У США авто виїхало на футбольне поле: що відомо про наслідки

Інцидент стався в суботу, 17 жовтня, на території спортивного комплексу Stryker Sports Complex у місті Вічита, штат Канзас (США). Автомобіль виїхав на поле, де проходив дитячий футбольний матч.

На місці загинули шестирічний хлопчик і 35-річний чоловік. За даними поліції, обидва були жителями міста Макферсон у штаті Канзас і не були родичами.

Ще 11 людей доправили до місцевих лікарень. Десятеро з них отримали травми різного ступеня тяжкості — від легких забоїв до серйозних ушкоджень. За попередніми даними правоохоронців, травми не становили загрози для їхнього життя. Одинадцяту людину госпіталізували через проблему зі здоров’ям, не пов’язану з травмами.

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Серед травмованих дітей — двоє п’ятирічних, двоє восьмирічних і одна дев’ятирічна дівчинка. Також травми отримали п’ятеро дорослих.

Що відомо про водійку

За кермом автомобіля перебувала 34-річна жінка. Капітан поліції Вічити Аарон Мозес повідомив, що вона співпрацює зі слідством. За даними правоохоронців, водійка мала чинне посвідчення водія та не мала невиконаних ордерів на арешт. Станом на момент публікації Fox News обвинувачень їй не висунули.

За словами Мозеса, дитина водійки того дня також грала у футбол на території спортивного комплексу, проте на іншому полі. В автомобілі під час інциденту перебували двоє неповнолітніх пасажирів.

Перші повідомлення про подію почали надходити до екстрених служб о 15:25 за місцевим часом. Автомобіль залишився на місці події, а поліція повідомила, що водійка не становить подальшої загрози для громадськості.

Правоохоронці поки не встановили, чи був наїзд навмисним, чи його спричинили невідкладна медична ситуація, стан водійки або інші обставини. Начальник поліції Вічити Джо Салліван пояснив, що слідчі знають, що сталося, але продовжують з’ясовувати причини трагедії.

"Ми знаємо, що сталося, але зараз дуже наполегливо працюємо, щоб з’ясувати, чому це сталося", — заявив Салліван.

Поліція опитала понад 30 свідків і вивчає докази, зокрема відеозаписи та фотографії. Правоохоронці також закликали всіх, хто має відео інциденту, передати матеріали слідчим.

Як відреагували в місті

Мер Вічити Лілі Ву назвала подію днем, що розриває серце для міста. Вона наголосила, що родини приїхали до спортивного комплексу, аби провести суботній день і подивитися, як їхні діти грають у футбол, та не могли передбачити такої трагедії.

Після інциденту Асоціація діяльності середніх шкіл штату Канзас призупинила матчі першого чемпіонату штату з жіночого флаг-футболу, які проходили на сусідньому полі спортивного комплексу. Організатори повідомили, що ігри цих вихідних не поновлюватимуть, а оновлений розклад оголосять пізніше. Розслідування триває.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно у Хорватії вантажний поїзд зійшов із рейок поблизу міста Рієка, внаслідок чого пошкоджено вагони та залізничну інфраструктуру. Перед аварією машиніст повідомив диспетчеру про відмову гальм, а рух на станції Мея та ділянці Пласе — Мея зупинили. Постраждалих немає, причини аварії встановлюють, серед можливих версій — технічна несправність або людська помилка.

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