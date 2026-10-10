Аварія потяга у Хорватії: 11 вагонів упали у прірву

Потяг із зерном, що зійшов з рейок. Фото: Goran Kovacic/PIXSELL

У суботу, 10 жовтня, о 9:25 поблизу міста Рієка в Хорватії сталася аварія за участю вантажного поїзда. За даними хорватської залізничної інфраструктури, постраждалих немає, проте на станції виникли значні матеріальні збитки, а рух залізницею довелося зупинити.

Про це повідомляє портал Teklic.hr, передає Новини.LIVE.

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У Хорватії зупинили рух поїздів

Через аварію станцію Мея та залізничну ділянку Пласе — Мея закрили для руху поїздів. Коли залізничне сполучення повністю відновлять, наразі невідомо. За інформацією Teklic.hr, склад перевозив зернові культури, які могли мати українське походження.

Причини аварії в Хорватії

Перед аварією машиніст повідомив диспетчеру, що в поїзді відмовили гальма і він не може зупинити склад. Міністр моря, транспорту та інфраструктури Хорватії Олег Буткович заявив, що попередні дані не вказують на стан залізничної колії як причину аварії.

Серед можливих версій розглядають технічну несправність поїзда або людську помилку. Остаточну причину мають встановити під час розслідування.

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Відновлення залізниці може затягнутися

За даними хорватського видання Novi list, в аварії пошкоджені рейки та шпали. Спочатку залізничникам потрібно відновити частину колії, щоб до місця події змогли дістатися спеціальні крани для прибирання пошкоджених вагонів. Додаткову складність створює розташування станції: аварія сталася на ділянці, де колія розгалужується на три колії для роз’їзду поїздів.

Локомотив зупинився приблизно за метр від будинку Винка Бораса, працівника Хорватських залізниць із 40-річним стажем. Він живе біля станції вже 28 років і після аварії побіг до машиніста.

"Мені пощастило, хоча все це мене шокувало. Але що я можу зробити? Це ризик, на який я погодився, коли вирішив жити біля залізниці", — розповів Борас.

Що відомо про попередні події в Хорватії та ситуацію із зерном в Україні

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про лісові пожежі, які в серпні вирували поблизу курортного міста Оміш на півдні Хорватії. Унаслідок пожеж постраждали десятки людей, а тисячі людей довелося евакуювати.

Також Новини.LIVE писали, що через заблоковані логістичні маршрути та труднощі з експортом українські фермери змушені продавати зерно за цінами нижчими за собівартість. Перекупники пропонували аграріям близько 3,5 тисячі гривень за тонну, тоді як витрати на обробіток одного гектара сягали 25 тисяч гривень.