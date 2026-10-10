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Главная Новости дня В Хорватии 11 вагонов с, предположительно, украинским зерном сошли с рельсов

В Хорватии 11 вагонов с, предположительно, украинским зерном сошли с рельсов

Ua ru
10 октября 2026 23:54
Крушение поезда в Хорватии: 11 вагонов сорвались в пропасть
Поезд с зерном, сошедший с рельсов. Фото: Горан Ковачич/PIXSELL

В субботу, 10 октября, в 9:25 недалеко от города Риека в Хорватии произошла авария с участием грузового поезда. По данным хорватской железнодорожной инфраструктуры, пострадавших нет, однако на станции возникли значительные материальные убытки, а движение по железной дороге пришлось приостановить.

Об этом сообщает портал Teklic.hr, передает Новини.LIVE.

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В Хорватии приостановили движение поездов

Из-за аварии станцию Мея и железнодорожный участок Пласе — Мея закрыли для движения поездов. Когда железнодорожное сообщение полностью восстановят, пока неизвестно. По информации Teklic.hr, поезд перевозил зерновые культуры, которые могли быть украинского происхождения.

Причины аварии в Хорватии

Перед аварией машинист сообщил диспетчеру, что в поезде отказали тормоза и он не может остановить состав. Министр моря, транспорта и инфраструктуры Хорватии Олег Буткович заявил, что предварительные данные не указывают на состояние железнодорожного полотна как на причину аварии.

Среди возможных версий рассматривают техническую неисправность поезда или человеческую ошибку. Окончательную причину должны установить в ходе расследования.

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Восстановление железной дороги может затянуться

По данным хорватского издания Novi list, в результате аварии повреждены рельсы и шпалы. Сначала железнодорожникам необходимо восстановить часть пути, чтобы к месту происшествия смогли добраться специальные краны для уборки поврежденных вагонов. Дополнительную сложность создает расположение станции: авария произошла на участке, где путь разветвляется на три пути для разъезда поездов.

Локомотив остановился примерно в метре от дома Винка Бораса, сотрудника Хорватских железных дорог с 40-летним стажем. Он живет возле станции уже 28 лет и после аварии побежал к машинисту.

"Мне повезло, хотя всё это меня шокировало. Но что я могу сделать? Это риск, на который я согласился, когда решил жить рядом с железной дорогой", — рассказал Борас.

Что известно о предыдущих событиях в Хорватии и ситуации с зерном в Украине

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о лесных пожарах, которые в августе бушевали вблизи курортного города Омиш на юге Хорватии. В результате пожаров пострадали десятки людей, а тысячи людей пришлось эвакуировать.

Также Новини.LIVE писали, что из-за заблокированных логистических маршрутов и трудностей с экспортом украинские фермеры вынуждены продавать зерно по ценам ниже себестоимости. Перекупщики предлагали аграриям около 3,5 тысячи гривен за тонну, тогда как затраты на обработку одного гектара достигали 25 тысяч гривен.

авария Хорватия зерно железная дорога поезд
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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