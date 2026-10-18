Полиция на месте происшествия во время футбольного матча в США. Фото: Департамент полиции Уичито

В США 17 октября автомобиль выехал на футбольное поле во время детского матча, в результате чего погибли два человека. Среди погибших — шестилетний мальчик, еще 11 человек были доставлены в больницы. За рулем находилась 34-летняя женщина, которая в настоящее время находится под стражей.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полицию, информирует Новини.LIVE.

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В США автомобиль выехал на футбольное поле: что известно о последствиях

Инцидент произошел в субботу, 17 октября, на территории спортивного комплекса Stryker Sports Complex в городе Уичито, штат Канзас (США). Автомобиль выехал на поле, где проходил детский футбольный матч.

На месте погибли шестилетний мальчик и 35-летний мужчина. По данным полиции, оба были жителями города Макферсон в штате Канзас и не были родственниками.

Еще 11 человек доставили в местные больницы. Десятеро из них получили травмы различной степени тяжести — от легких ушибов до серьезных повреждений. По предварительным данным правоохранительных органов, травмы не представляли угрозы для их жизни. Одиннадцатый человек был госпитализирован из-за проблем со здоровьем, не связанных с травмами.

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Среди травмированных детей — двое пятилетних, двое восьмилетних и одна девятилетняя девочка. Также травмы получили пятеро взрослых.

Что известно о водительнице

За рулем автомобиля находилась 34-летняя женщина. Капитан полиции Уичито Аарон Мозес сообщил, что она сотрудничает со следствием. По данным правоохранительных органов, у водительницы было действующее водительское удостоверение и не было неисполненных ордеров на арест. На момент публикации Fox News обвинения ей не предъявлялись.

По словам Мозеса, ребёнок водительницы в тот день также играл в футбол на территории спортивного комплекса, однако на другом поле. В автомобиле во время инцидента находились двое несовершеннолетних пассажиров.

Первые сообщения о происшествии начали поступать в экстренные службы в 15:25 по местному времени. Автомобиль остался на месте происшествия, а полиция сообщила, что водительница не представляет дальнейшей угрозы для общественности.

Правоохранители пока не установили, был ли наезд преднамеренным или его вызвали неотложная медицинская ситуация, состояние водительницы или другие обстоятельства. Начальник полиции Уичито Джо Салливан пояснил, что следователи знают, что произошло, но продолжают выяснять причины трагедии.

"Мы знаем, что произошло, но сейчас очень усердно работаем, чтобы выяснить, почему это произошло", — заявил Салливан.

Полиция опросила более 30 свидетелей и изучает доказательства, в частности видеозаписи и фотографии. Правоохранители также призвали всех, у кого есть видео инцидента, передать материалы следователям.

Как отреагировали в городе

Мэр Уичито Лили Ву назвала это событие днём, разрывающим сердце города. Она подчеркнула, что семьи приехали в спортивный комплекс, чтобы провести субботний день и посмотреть, как их дети играют в футбол, и не могли предвидеть такую трагедию.

После инцидента Ассоциация средних школ штата Канзас приостановила матчи первого чемпионата штата по женскому флаг-футболу, которые проходили на соседнем поле спортивного комплекса. Организаторы сообщили, что игры этих выходных возобновлять не будут, а обновленное расписание объявят позже. Расследование продолжается.

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