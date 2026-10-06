В Турции в результате ДТП погибла 34-летняя украинка

Полиция Турции. Фото: Getty Images

В Алании, в Турции в результате столкновения автомобиля и мотоцикла погибла 34-летняя гражданка Украины. Женщина была пассажиркой мотоцикла. Водитель двухколесного транспорта получил тяжелые травмы и находится в больнице. Водитель автомобиля задержан полицией.

Об этом сообщает Akdeniz Gerçek, информирует Новини.LIVE.

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Что известно о ДТП в Алании

Авария произошла около 04:30 во вторник, 6 октября, в районе Оба на проспекте Ататюрка. По данным правоохранителей, автомобиль под управлением 37-летнего мужчины столкнулся с мотоциклом, которым управлял 25-летний мужчина.

От удара мотоцикл перевернулся, а водителя и пассажирку отбросило на несколько метров. Оба получили тяжелые травмы.

Пострадавших доставили в Учебно-исследовательскую больницу Алании. 34-летняя украинка скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. Водитель мотоцикла продолжает лечение.

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После ДТП водителя автомобиля задержали правоохранители. Полиция также изучает записи камер видеонаблюдения и устанавливает все обстоятельства столкновения.

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Также Новини.LIVE сообщали, что 2 октября на трассе Киев — Одесса произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Микроавтобус, который ехал в сторону Одессы, врезался в отбойник и бетонные плиты.