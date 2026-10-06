У Туреччині внаслідок ДТП загинула 34-річна українка
В Аланії, що у Туреччині, внаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла загинула 34-річна громадянка України. Жінка була пасажиркою мотоцикла. Водій двоколісного транспорту зазнав тяжких травм і перебуває в лікарні. Водія автомобіля затримала поліція.
Про це повідомляє Akdeniz Gerçek, інформує Новини.LIVE.
Що відомо про ДТП в Аланії
Аварія сталася близько 04:30 у вівторок, 6 жовтня, у районі Оба на проспекті Ататюрка. За даними правоохоронців, автомобіль під керуванням 37-річного чоловіка зіткнувся з мотоциклом, яким керував 25-річний чоловік.
Від удару мотоцикл перекинувся, а водія та пасажирку відкинуло на кілька метрів. Обоє отримали тяжкі травми.
Постраждалих доправили до Навчально-дослідницької лікарні Аланії. 34-річна українка померла в медзакладі від отриманих травм. Водій мотоцикла продовжує лікування.
Поліція розслідує обставини аварії
Після ДТП водія автомобіля затримали правоохоронці. Поліція також вивчає записи камер відеоспостереження та встановлює всі обставини зіткнення.
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