У Туреччині внаслідок ДТП загинула 34-річна українка

Поліція Туреччини. Фото: Getty Images

В Аланії, що у Туреччині, внаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла загинула 34-річна громадянка України. Жінка була пасажиркою мотоцикла. Водій двоколісного транспорту зазнав тяжких травм і перебуває в лікарні. Водія автомобіля затримала поліція.

Про це повідомляє Akdeniz Gerçek, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про ДТП в Аланії

Аварія сталася близько 04:30 у вівторок, 6 жовтня, у районі Оба на проспекті Ататюрка. За даними правоохоронців, автомобіль під керуванням 37-річного чоловіка зіткнувся з мотоциклом, яким керував 25-річний чоловік.

Від удару мотоцикл перекинувся, а водія та пасажирку відкинуло на кілька метрів. Обоє отримали тяжкі травми.

Постраждалих доправили до Навчально-дослідницької лікарні Аланії. 34-річна українка померла в медзакладі від отриманих травм. Водій мотоцикла продовжує лікування.

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Після ДТП водія автомобіля затримали правоохоронці. Поліція також вивчає записи камер відеоспостереження та встановлює всі обставини зіткнення.

Раніше Новини.LIVE писали, що у неділю, 4 жовтня, у Кам'янському на Дніпропетровську сталася ДТП. У соцмережах поширили інформацію про те, що до аварії причетні військовослужбовці ТЦК та СП.

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