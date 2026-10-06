Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Туреччині внаслідок ДТП загинула 34-річна українка

У Туреччині внаслідок ДТП загинула 34-річна українка

Ua ru
6 жовтня 2026 21:38
У Туреччині внаслідок ДТП загинула 34-річна українка
Поліція Туреччини. Фото: Getty Images

В Аланії, що у Туреччині, внаслідок зіткнення автомобіля та мотоцикла загинула 34-річна громадянка України. Жінка була пасажиркою мотоцикла. Водій двоколісного транспорту зазнав тяжких травм і перебуває в лікарні. Водія автомобіля затримала поліція.

Про це повідомляє Akdeniz Gerçek, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Що відомо про ДТП в Аланії

Аварія сталася близько 04:30 у вівторок, 6 жовтня, у районі Оба на проспекті Ататюрка. За даними правоохоронців, автомобіль під керуванням 37-річного чоловіка зіткнувся з мотоциклом, яким керував 25-річний чоловік.

Від удару мотоцикл перекинувся, а водія та пасажирку відкинуло на кілька метрів. Обоє отримали тяжкі травми.

Постраждалих доправили до Навчально-дослідницької лікарні Аланії. 34-річна українка померла в медзакладі від отриманих травм. Водій мотоцикла продовжує лікування.

Читайте також:

Поліція розслідує обставини аварії

Після ДТП водія автомобіля затримали правоохоронці. Поліція також вивчає записи камер відеоспостереження та встановлює всі обставини зіткнення.

Раніше Новини.LIVE писали, що у неділю, 4 жовтня, у Кам'янському на Дніпропетровську сталася ДТП. У соцмережах поширили інформацію про те, що до аварії причетні військовослужбовці ТЦК та СП. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що 2 жовтня, на трасі Київ — Одеса сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Мікроавтобус, який їхав у бік Одеси, врізався у відбійник та бетонні плити. 

ДТП Туреччина українці аварія загиблі
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації