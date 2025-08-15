Відео
У США 59% американців вважають Трампа некомпетентним — опитування

У США 59% американців вважають Трампа некомпетентним — опитування

Ua en ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 08:39
Опитування Pew — 59% американців сумніваються у рішеннях Трампа щодо війни
Прихильники проукраїнських сил на мітингу "Аляска підтримує Україну". Фото: REUTERS/Jeenah Moon

У п'ятницю, 15 серпня, на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Тим часом  нове опитування Pew Research Center засвідчило, що більшість американців скептично оцінює здатність Трампа ухвалювати зважені рішення щодо російсько-української війни — засумнівалися навіть республіканці.

Про це йдеться у дослідження Pew Research Center.

Згідно з результатами, 59% респондентів не впевнені в його компетентності в цьому питанні, тоді як 40% заявили про довіру.

Щодо загального підходу адміністрації до конфлікту, 33% американців вважають, що Трамп надто сприяє Росії, лише 6% висловилися, що він занадто підтримує Україну, а 28% опитаних наразі переконані, що він дотримується правильного балансу. Водночас 32% опитаних не визначилися з оцінкою.

Як американці ставляться до рішень Трампа щодо війни в Україні. Фото: скриншот

Що американці думають про допомогу Україні — її достатньо чи ні?

Ставлення до обсягів допомоги Україні також розділило громадську думку: 29% вважають, що підтримка з боку США недостатня, а 18% — що її забагато. Решта бачить її достатньою або не має чіткої позиції.

Опитування щодо того, чи достатньо США підтримує Україну. Фото: скриншот

При цьому демократи значно частіше, ніж республіканці, вказують на недостатність підтримки (48% проти 35% серед республіканців). Втім примітно, що й серед республіканців за останні місяці поменшало тих, хто вважає допомогу надмірною (з 47% у лютому до 30% зараз).

Чи вважають американці, що США зобов'язане допомагати Україні?

Питання відповідальності США за допомогу Україні розділило країну навпіл: 50% респондентів вважають, що Вашингтон має такий обов'язок, 47% — що ні. Частка республіканців, які визнають таку відповідальність перед Україною, зросла до 35%, а серед демократів цей показник стабільно становить близько двох третин.

Також лише 31% американців розглядають вторгнення Росії в Україну як серйозну загрозу інтересам США, ще 31% вважають його незначною загрозою, 11% не бачать для штатів ніякої загрози, а 27% не визначилися. Демократи у два рази частіше, ніж республіканці, називають ситуацію серйозною загрозою (43% проти 20%).

Республіканці втрачають довіру до Трампа

У США, згідно з опитуванням, помітно побільшало американців, які не розуміють чітко позицію Дональда Трампа (з 22% до 32%). 

Також за статисткою опитування рівень довіри до Трампа у питаннях війни впав порівняно з липнем 2024 року: з 45% до 40% загалом по країні.

Найбільше падіння зафіксовано серед республіканців — з 81% до 73%. Серед демократів рівень довіри практично не змінився і залишається низьким (11%).

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE поцікавилися думкою киян, як вони ставляться до США та ЄС в контексті допомоги Україні.  

А нещодавно опитування показали, що Володимир Зеленський став в Америці популярнішим за Дональда Трампа. 

США Дональд Трамп опитування війна в Україні Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
