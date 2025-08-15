Опрос Pew - 59% американцев сомневаются в решениях Трампа по войне

Сторонники проукраинских сил на митинге "Аляска поддерживает Украину". Фото: REUTERS/Jeenah Moon

В пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Между тем новый опрос Pew Research Center показал, что большинство американцев скептически оценивает способность Трампа принимать взвешенные решения по российско-украинской войне — усомнились даже республиканцы.

Об этом говорится в исследовании Pew Research Center.

Американцы считают, что Трамп подыгрывает России и не слишком компетентен в вопросах войны

Согласно результатам, 59% респондентов не уверены в его компетентности в этом вопросе, тогда как 40% заявили о доверии.

Относительно общего подхода администрации к конфликту, 33% американцев считают, что Трамп слишком способствует России, только 6% высказались, что он слишком поддерживает Украину, а 28% опрошенных пока убеждены, что он придерживается правильного баланса. В то же время 32% опрошенных не определились с оценкой.

Как американцы относятся к решениям Трампа по войне в Украине. Фото: скриншот

Что американцы думают о помощи Украине — ее достаточно или нет?

Отношение к объемам помощи Украине также разделило общественное мнение: 29% считают, что поддержка со стороны США недостаточна, а 18% — что ее слишком много. Остальные видят ее достаточной или не имеют четкой позиции.

Опрос относительно того, достаточно ли США поддерживает Украину. Фото: скриншот

При этом демократы значительно чаще, чем республиканцы, указывают на недостаточность поддержки (48% против 35% среди республиканцев). Впрочем, примечательно, что и среди республиканцев за последние месяцы стало меньше тех, кто считает помощь чрезмерной (с 47% в феврале до 30% сейчас).

Считают ли американцы, что США обязаны помогать Украине?

Вопрос ответственности США за помощь Украине разделил страну пополам: 50% респондентов считают, что Вашингтон имеет такую обязанность, 47% — что нет. Доля республиканцев, которые признают такую ответственность перед Украиной, выросла до 35%, а среди демократов этот показатель стабильно составляет около двух третей.

Также лишь 31% американцев рассматривают вторжение России в Украину как серьезную угрозу интересам США, еще 31% считают его незначительной угрозой, 11% не видят для штатов никакой угрозы, а 27% не определились. Демократы в два раза чаще, чем республиканцы, называют ситуацию серьезной угрозой (43% против 20%).

Республиканцы теряют доверие к Трампу

В США, согласно опросу, заметно увеличилось число американцев, которые не понимают четко позицию Дональда Трампа (с 22% до 32%).

Также по статистке опроса уровень доверия к Трампу в вопросах войны упал по сравнению с июлем 2024 года: с 45% до 40% в целом по стране.

Наибольшее падение зафиксировано среди республиканцев — с 81% до 73%. Среди демократов уровень доверия практически не изменился и остается низким (11%).

