Арахамія прокоментував звільнення Єрмака

Давид Арахамія. Фото: Верховна Рада України

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія висловив підтримку рішенню Президента Володимира Зеленського щодо звільнення Андрія Єрмака. Він підкреслив, що команда глави держави залишається єдиною у питанні захисту національних інтересів.

Про це Арахамія написав у Telegram у п'ятницю, 28 листопада.

Реклама

Читайте також:

Пост Арахамії. Фото: скриншот

Арахамія про звільнення Єрмака

За словами Арахамії, сьогодні президент зосереджений на боротьбі за майбутнє України та на досягненні гідного завершення війни. Політик наголосив, що внутрішня стійкість країни є ключем до міцної позиції на міжнародній арені.

Арахамія також нагадав про заяву Зеленського, що Україна не має права відволікатися від головного завдання — оборони держави. Це, за його словами, залишається пріоритетом для влади, суспільства та кожного громадянина.

Він підкреслив, що влада прагне усунути будь-які сумніви щодо рішучості України захищати власні інтереси. На його думку, позиція президента демонструє, що державні пріоритети стоять для нього вище за все, а будь-яким спробам послабити країну — як іззовні, так і всередині — не буде допущено.

Нагадаємо, що 28 листопада Андрій Єрмак заявив про рішення піти у відставку з посади голови Офісу президента.

Після цього у Європейській комісії відреагували на відставку Андрія Єрмака, зазначивши, що хід розслідувань свідчить про реальне функціонування антикорупційної системи в Україні.