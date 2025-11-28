Арахамия прокомментировал увольнение Ермака

Давид Арахамия. Фото: Верховная Рада Украины

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выразил поддержку решению Президента Владимира Зеленского об увольнении Андрея Ермака. Он подчеркнул, что команда главы государства остается единой в вопросе защиты национальных интересов.

Об этом Арахамия написал в Telegram в пятницу, 28 ноября.

Пост Арахамии. Фото: скриншот

Арахамия об увольнении Ермака

По словам Арахамии, сегодня президент сосредоточен на борьбе за будущее Украины и на достижении достойного завершения войны. Политик подчеркнул, что внутренняя устойчивость страны является ключом к прочной позиции на международной арене.

Арахамия также напомнил о заявлении Зеленского, что Украина не имеет права отвлекаться от главной задачи — обороны государства. Это, по его словам, остается приоритетом для власти, общества и каждого гражданина.

Он подчеркнул, что власть стремится устранить любые сомнения относительно решимости Украины защищать собственные интересы. По его мнению, позиция президента демонстрирует, что государственные приоритеты стоят для него выше всего, а любые попытки ослабить страну — как извне, так и внутри — не будут допущены.

Напомним, что 28 ноября Андрей Ермак заявил о решении уйти в отставку с должности главы Офиса президента.

После этого в Европейской комиссии отреагировали на отставку Андрея Ермака, отметив, что ход расследований свидетельствует о реальном функционировании антикоррупционной системы в Украине.