Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки. Фото: ДСНС Донеччини

У Слов’янську Донецької області завершили пошуково-рятувальну операцію на місці зруйнованої внаслідок російського авіаудару п’ятиповерхівки. Рятувальники дістали з-під завалів тіла десяти загиблих, серед яких — одна дитина.

Про це повідомили в ДСНС Донеччини, передає Новини.LIVE.

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Як тривала пошуково-рятувальна операція на Донеччині

Російські війська завдали авіаудару по Слов’янську 22 листопада. Влучання припало на п’ятиповерховий житловий будинок, частина якого зазнала значних руйнувань. Під уламками опинилися люди.

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Донеччини

Останнє тіло загиблої людини рятувальники деблокували 28 листопада. Загалом пошуково-рятувальні роботи тривали шість днів.

Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Донеччини

Під час операції надзвичайникам доводилося працювати в умовах постійної загрози повторних обстрілів і високої активності російських безпілотників. Через небезпеку рятувальники неодноразово зупиняли розбір завалів і переходили в укриття.

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Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС Донеччини

За час робіт фахівці розібрали 402,5 тонни будівельних конструкцій. Також вони ліквідували пожежу в одній із квартир на четвертому поверсі будинку. Вогонь охопив площу 15 квадратних метрів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 25 листопада російські військові атакували Слов’янськ авіабомбою ФАБ-500 з модулем УМПК. Унаслідок удару загинув 77-річний чоловік, ще десятеро людей віком від 28 до 82 років дістали поранення. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Раніше ми писали, що 23 листопада російський FPV-дрон атакував автомобіль комісії з єВідновлення у приватному секторі центральної частини Слов’янська. Представники МВА в цей час виконували службові обов’язки. Усі вони залишилися живими.