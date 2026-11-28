Спасатели устраняют последствия российской атаки. Фото: ГСЧС Донецкой области

В Славянске Донецкой области завершили поисково-спасательную операцию на месте пятиэтажного дома, разрушенного в результате российского авиаудара. Спасатели извлекли из-под завалов тела десяти погибших, среди которых — один ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области, передает Новини.LIVE.

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Как проходила поисково-спасательная операция в Донецкой области

Российские войска нанесли авиаудар по Славянску 22 ноября. Попадание пришлось на пятиэтажный жилой дом, часть которого подверглась значительным разрушениям. Под обломками оказались люди.

Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС Донецкой области

Последнее тело погибшего спасатели извлекли 28 ноября. В целом поисково-спасательные работы длились шесть дней.

Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС Донецкой области

Во время операции спасателям приходилось работать в условиях постоянной угрозы повторных обстрелов и высокой активности российских беспилотников. Из-за опасности спасатели неоднократно приостанавливали разбор завалов и укрывались.

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Спасатели расчищают завалы. Фото: ГСЧС Донецкой области

За время работ специалисты разобрали 402,5 тонны строительных конструкций. Также они ликвидировали пожар в одной из квартир на четвертом этаже дома. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров.

Как сообщали Новини.LIVE, 25 ноября российские военные атаковали Славянск авиабомбой ФАБ-500 с модулем УМПК. В результате удара погиб 77-летний мужчина, ещё десять человек в возрасте от 28 до 82 лет получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Ранее мы писали, что 23 ноября российский FPV-дрон атаковал автомобиль комиссии по восстановлению в частном секторе центральной части Славянска. Представители МВА в это время выполняли служебные обязанности. Все они остались живы.