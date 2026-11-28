В Славянске завершилась спасательная операция: среди погибших есть ребенок
В Славянске Донецкой области завершили поисково-спасательную операцию на месте пятиэтажного дома, разрушенного в результате российского авиаудара. Спасатели извлекли из-под завалов тела десяти погибших, среди которых — один ребенок.
Об этом сообщили в ГСЧС Донецкой области, передает Новини.LIVE.
Как проходила поисково-спасательная операция в Донецкой области
Российские войска нанесли авиаудар по Славянску 22 ноября. Попадание пришлось на пятиэтажный жилой дом, часть которого подверглась значительным разрушениям. Под обломками оказались люди.
Последнее тело погибшего спасатели извлекли 28 ноября. В целом поисково-спасательные работы длились шесть дней.
Во время операции спасателям приходилось работать в условиях постоянной угрозы повторных обстрелов и высокой активности российских беспилотников. Из-за опасности спасатели неоднократно приостанавливали разбор завалов и укрывались.
За время работ специалисты разобрали 402,5 тонны строительных конструкций. Также они ликвидировали пожар в одной из квартир на четвертом этаже дома. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров.
Как сообщали Новини.LIVE, 25 ноября российские военные атаковали Славянск авиабомбой ФАБ-500 с модулем УМПК. В результате удара погиб 77-летний мужчина, ещё десять человек в возрасте от 28 до 82 лет получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Ранее мы писали, что 23 ноября российский FPV-дрон атаковал автомобиль комиссии по восстановлению в частном секторе центральной части Славянска. Представители МВА в это время выполняли служебные обязанности. Все они остались живы.