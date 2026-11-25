Последствия российского нападения на Славянск. Фото: npu.gov.ua

Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области, в частности по населенным пунктам вблизи линии фронта. В результате очередного удара по Славянску есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Новини.LIVE.

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Что известно об авиаударе по Славянску

25 ноября около 10:05 российские военные сбросили на город авиабомбу ФАБ-500 с модулем УМПК. Попадания зафиксированы на нескольких улицах.

Последствия атаки на Славянск. Фото: Нацполиция

Разрушения в результате обстрела со стороны РФ. Фото: Нацполиция

Погиб 77-летний мужчина. Еще десять человек в возрасте от 28 до 82 лет получили ранения. Среди пострадавших — шесть мужчин и четыре женщины.

По информации Донецкой областной прокуратуры, у раненых диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ушибы, переломы и контузию. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, остальным оказывают медицинскую помощь.

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Какие разрушения вызвала атака

В результате удара повреждены четыре многоквартирных и шесть частных жилых домов, а также два гражданских автомобиля.

Пострадавшая женщина. Фото: Нацполиция

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту военного преступления по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Жителей Славянска и других населенных пунктов Донецкой области, к которым приближается линия фронта, призывают эвакуироваться.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 25 ноября российский беспилотник поразил объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. В результате атаки один человек получил травмы, а обстоятельства происшествия и масштабы повреждений на тот момент уточнялись.

Также россияне нанесли удар по Малинской громаде в Житомирской области, в результате чего погиб один человек. Обстрелы привели к пожарам и повреждениям зданий и грузовиков. Во время спасательной операции сотрудники ГСЧС извлекли водителя из горящей кабины грузовика.