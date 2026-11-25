Наслідки атаки Росії по Словʼянську. Фото: npu.gov.ua

Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру Донеччини, зокрема населені пункти поблизу лінії фронту. Внаслідок чергового удару по Слов’янську є загиблий та постраждалі.

Про це повідомили в Національній поліції України, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про авіаудар по Слов’янську

25 листопада близько 10:05 російські військові скинули на місто авіабомбу ФАБ-500 з модулем УМПК. Влучання зафіксували на кількох вулицях.

Наслідки атаки по Словʼянську. Фото: Нацполіція

Руйнування внаслідок обстрілу РФ. Фото: Нацполіція

Загинув 77-річний чоловік. Ще десятеро людей віком від 28 до 82 років дістали поранення. Серед постраждалих — шестеро чоловіків і четверо жінок.

За інформацією Донецької обласної прокуратури, у поранених діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, струс мозку, забої, переломи й контузію. Один із постраждалих перебуває у важкому стані, іншим надають медичну допомогу.

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Унаслідок удару пошкоджено чотири багатоквартирні та шість приватних житлових будинків, а також два цивільні автомобілі.

Постраждала жінка. Фото: Нацполіція

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом воєнного злочину за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Жителів Слов’янська та інших населених пунктів Донеччини, до яких наближається лінія фронту, закликають евакуюватися.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 25 листопада російський безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Унаслідок атаки травмувалася одна людина, а обставини події та масштаби пошкоджень на той момент уточнювалися.

Також росіяни вдарили по Малинській громаді на Житомирщині, внаслідок яких загинула одна людина. Обстріли спричинили пожежі та пошкодження будівель і вантажівок. Під час рятувальної операції співробітники ДСНС витягли водія з палаючої кабіни вантажівки.