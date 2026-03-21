У Слов'янську затримали підозрюваного у вбивстві поліцейського

Підозрюваний у вбивстві поліцейського. Фото: Нацполіція

Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві поліцейського в Слов'янську. Він впритул розстріляв правоохоронця. Нападником виявився 50-річний місцевий мешканець, який раніше вже був судимий.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли у Національній поліції 21 березня.

Вбивство поліцейського у Слов'янську

Аби розшукати підозрюваного, правоохоронці розпочали спеціальну поліцейську операцію. Вже місцеві жителі повідомили оперативникам, що помітили чоловіка, схожого за описом на розшукуваного.

"У ході ретельного обстеження території можливого перебування зловмисника його було затримано. Операцію провели оперативники управління карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД та кінологами", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, нападник перебував у СЗЧ, а правоохоронці вилучили в нього речові докази, зокрема, вогнепальну зброю.

В результаті розпочато кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 348 (вбивство працівника правоохоронного органу),

ст. 262 (викрадення, привласнення вогнепальної зброї),

ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю).

Зазначимо, 19 березня під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції. Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко, старший дільничний офіцер поліції відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

