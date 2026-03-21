В Славянске задержали подозреваемого в убийстве полицейского

В Славянске задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Дата публикации 21 марта 2026 17:23
Подозреваемый в убийстве полицейского. Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве полицейского в Славянске. Он в упор расстрелял правоохранителя. Нападающим оказался 50-летний местный житель, который ранее уже был судим.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Национальной полиции 21 марта.

Читайте также:

Убийство полицейского в Славянске

Чтобы разыскать подозреваемого, правоохранители начали специальную полицейскую операцию. Уже местные жители сообщили оперативникам, что заметили мужчину, похожего по описанию на разыскиваемого.

"В ходе тщательного обследования территории возможного пребывания злоумышленника он был задержан. Операцию провели оперативники управления уголовного розыска совместно с бойцами спецподразделения КОРД и кинологами", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, нападавший находился в СОЧ, а правоохранители изъяли у него вещественные доказательства, в частности, огнестрельное оружие.

В результате начато уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 348 (убийство работника правоохранительного органа),
  • ст. 262 (похищение, присвоение огнестрельного оружия),
  • ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием).

Отметим, 19 марта во время проверки документов мужчина открыл огонь по наряду полиции. От полученных ранений на месте погиб капитан полиции Олег Захаренко, старший участковый офицер полиции отдела полиции № 4 Краматорского районного управления полиции.

Также мы писали, что в Италии подтвердили убийство украинского банкира Александра Адарича. Известно, что сначала его задушили, а затем сбросили с высоты. Главным подозреваемым является 33-летний сын банкира.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
