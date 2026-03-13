Смерть украинского банкира Александра Адарича — Италия подтвердила убийство

Полиция Италии и Александр Адарич. Фото: Reuters/Scanpix, fidobank.fg.gov.ua. Коллаж: Новости.LIVE

В Италии подтвердили убийство бывшего украинского банкира Александра Адарича. Трагедия произошла 23 января в Милане.

Об этом сообщает Corriere Della Sera, передает Новини.LIVE.

Убийство украинского банкира в Италии

Сначала подозревали, что это было самоубийством, но правоохранители заподозрили неладное. Известно, что камеры зафиксировали падение с 15-метровой высоты, но тело было абсолютно неподвижным, то есть защитной реакции не зафиксировали.

По итогам вскрытия установили, что причиной смерти стала механическая асфиксия (удушение). В частности, у него обнаружили перелом подъязычной кости.

Кто причастен к убийству

В конце февраля в Барселоне задержали 33-летнего сына банкира Игоря Адарича. По информации следствия, он может быть организатором похищения и убийства.

Есть подозрение, что именно он выбросил тело из окна, пытаясь выдать убийство за самоубийство. После этого мужчина поехал на такси в аэропорт и вылетел в Испанию. Его заметила консьержка дома — он прошел мимо тела отца и даже не попытался проверить, жив ли тот.

Кроме того, фигурантами дела являются четыре неизвестных сообщника, среди которых россиянин Кирилл, который через Telegram помог организовать фейковую "деловую встречу", которая стала ловушкой для Александра Адарича.

Также правоохранители выяснили, что в день смерти банкир в состоянии сильного эмоционального напряжения звонил партнеру и просил перевести 250 тысяч евро в криптовалюте на его счет.

Игоря Адарича могут экстрадировать в Италию. В то же время правоохранители продолжают разыскивать еще четырех человек, которые, вероятно, причастны к преступлению.

Что известно об Александре Адариче

Родился 12 октября в 1971 году в Павлограде. Был гражданином Украины и Румынии.

В 1993 году окончил Днепропетровскую горную академию по специальности "инженер-экономист", а в 1999 году — Харьковский университет по направлению "финансы и кредит".

Карьеру начал в Павлоградском филиале "ПриватБанка", где работал экономистом, а впоследствии стал заместителем руководителя филиала.

В 1995-2000 годах занимал должность первого заместителя директора Харьковского филиала "ПриватБанка", после чего перешел в "Укрсиббанк", где в 2000-2002 годах был заместителем председателя правления. После приобретения банка группой BNP Paribas в 2005 году возглавил правление учреждения.

В 2012-2013 годах приобрел "СЕБ Банк" и "Эрсте Банк", на основе которых создал "Фидобанк". До 2020 года был его владельцем, а также контролировал "Евробанк" и "Фидокомбанк". В 2016 году НБУ признал "Фидобанк" неплатежеспособным, а его ликвидацию Фонд гарантирования вкладов завершил в 2025 году.

Последние годы жизни работал в девелоперской компании Alfaro Real Estate в Люксембурге.

