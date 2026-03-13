В Італії підтвердили вбивство українського банкіра Олександра Адаріча

Поліція Італії та Олександр Адаріч. Фото: Reuters/Scanpix, fidobank.fg.gov.ua. Колаж: Новини.LIVE

В Італії підтвердили вбивство колишнього українського банкіра Олександра Адаріча. Спочатку його задушили, а згодом скинули з висоти.

Про це повідомляє Corriere Della Sera, передає Новини.LIVE.

Вбивство українського банкіра в Італії

Вбивство Адаріча сталося 23 січня в Мілані. Спочатку підозрювали, що це було самогубством, але правоохоронці запідозрили недобре. Відомо, що камери зафіксували падіння з 15-метрової висоти, але тіло було абсолютно нерухомим, тобто захисної реакції не зафіксували.

За підсумками розтину встановили, що причиною смерті стала механічна асфіксія (задушення). Зокрема, у нього виявили перелом підʼязикової кістки.

Хто причетний до вбивства

Наприкінці лютого у Барселоні затримали 33-річного сина банкіра Ігоря Адаріча. За інформацією слідства, він може бути організатором викрадення і вбивства.

Є підозра, що саме він викинув тіло з вікна, намагаючись видати вбивство за самогубство. Після цього чоловік поїхав на таксі до аеропорту та вилетів до Іспанії. Його помітила консьєржка будинку — він пройшов повз тіло батька і навіть не спробував перевірити, чи той живий.

Крім того, фігурантами справи є чотири невідомих спільників, серед яких росіянин Кирило, який через Telegram допоміг організувати фейкову "ділову зустріч", яка стала пасткою для Олександра Адаріча.

Також правоохоронці зʼясували, що у день смерті банкір у стані сильного емоційного напруження телефонував партнеру та просив переказати 250 тисяч євро в криптовалюті на його рахунок.

Ігоря Адаріча можуть екстрадувати до Італії. Водночас правоохоронці продовжують розшукувати ще чотирьох осіб, які, ймовірно, причетні до злочину.

Що відомо про Олександра Адаріча

Народився 12 жовтня в 1971 році у Павлограді. Був громадянином України та Румунії.

У 1993 році закінчив Дніпропетровську гірничу академію за спеціальністю "інженер-економіст", а у 1999 році — Харківський університет за напрямом "фінанси та кредит".

Кар’єру розпочав у Павлоградській філії "ПриватБанку", де працював економістом, а згодом став заступником керівника філії.

У 1995–2000 роках обіймав посаду першого заступника директора Харківської філії "ПриватБанку", після чого перейшов до "Укрсиббанку", де у 2000–2002 роках був заступником голови правління. Після придбання банку групою BNP Paribas у 2005 році очолив правління установи.

У 2012–2013 роках придбав "СЕБ Банк" і "Ерсте Банк", на основі яких створив "Фідобанк". До 2020 року був його власником, а також контролював "Євробанк" і "Фідокомбанк". У 2016 році НБУ визнав "Фідобанк" неплатоспроможним, а його ліквідацію Фонд гарантування вкладів завершив у 2025 році.

Останні роки життя працював у девелоперській компанії Alfaro Real Estate у Люксембурзі.

