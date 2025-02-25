Словацький політик вимагає від України повернення 3,5 млрд євро

Віцеспікер парламенту Словаччини Андрей Данко тисне руку главі МЗС РФ Сергію Лаврову. Фото: facebook.com/andrejdanko.sk

Лідер "Словацької національної партії" та віцеспікер парламенту Словаччини Андрей Данко закликав Україну повернути фінансову допомогу в розмірі 3,5 млрд євро, яку країна отримала від Братислави. Політик відреагував на новини про те, що США близькі до укладення угоди з Києвом, яка може передбачати передачу американцям частки українських мінеральних ресурсів як компенсацію за надану підтримку.

Про це Андрей Данко заявив у відеозверненні, яке опублікував на Facebook.

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За його словами, якщо Німеччина, Франція та США вимагатимуть від України повернення коштів, Словаччина також не може залишитися осторонь.

"Якщо німці разом з французами і американцями вимагатимуть повернути свої гроші, Словаччина не може мовчати", – сказав Данко.

Данко жорстко висловився про війну в Україні

Крім того, Андрей Данко також висловився про ситуацію в Україні, заявивши, що після трьох років війни "люди починають прозрівати". Він заявив, що Україна використала війну для власного збагачення. Політик звинуватив українську владу у розкраданні коштів, а бойові дії назвав "подіями в Україні", уникаючи згадки про вторгнення Росії.

"Росіяни залишаться там, де вони є. Україна використовувала цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яку вони часто розкрадали", – сказав він.

На його думку, війна "скоро завершиться", і ключовим питанням стане те, чи віддасть Зеленський українські ресурси Трампу.

Нагадаємо, це не єдиний скандал довкола політиків зі Словаччини. Так прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виправдав напад Росії на Україну та висловився щодо виборів в Україні.

Крім того, Дональд Трамп заявляв, що хоче, щоб Україна повернула всі кошти, які США надали для допомоги.