Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко жмет руку главе МИД РФ Сергею Лаврову. Фото: facebook.com/andrejdanko.sk

Лидер "Словацкой национальной партии" и вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко призвал Украину вернуть финансовую помощь в размере 3,5 млрд евро, которую страна получила от Братиславы. Политик отреагировал на новости о том, что США близки к заключению соглашения с Киевом, которое может предусматривать передачу американцам доли украинских минеральных ресурсов в качестве компенсации за оказанную поддержку.

Об этом Андрей Данко заявил в видеообращении, которое опубликовал на Facebook.

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По его словам, если Германия, Франция и США будут требовать от Украины возврата средств, Словакия также не может остаться в стороне.

"Если немцы вместе с французами и американцами будут требовать вернуть свои деньги, Словакия не может молчать", — сказал Данко.

Данко жестко высказался о войне в Украине

Кроме того, Андрей Данко также высказался о ситуации в Украине, заявив, что после трех лет войны "люди начинают прозревать". Он заявил, что Украина использовала войну для собственного обогащения. Политик обвинил украинскую власть в хищении средств, а боевые действия назвал "событиями в Украине", избегая упоминания о вторжении России.

"Россияне останутся там, где они есть. Украина использовала этот конфликт, чтобы получить финансовую помощь, которую они часто разворовывали", — сказал он.

По его мнению, война "скоро завершится" и ключевым вопросом станет то, отдаст ли Зеленский украинские ресурсы Трампу.

Напомним, это не единственный скандал вокруг политиков из Словакии. Так премьер-министр Словакии Роберт Фицо оправдал нападение России на Украину и высказался относительно выборов в Украине.

Кроме того, Дональд Трамп заявлял, что хочет, чтобы Украина вернула все средства, которые США предоставили для помощи.