У Словаччині на полігоні вибухнула гаубиця Zuzana 2 — деталі

Поліція Словаччини на місці інциденту. Фото: TV Markíza

У Словаччині на полігоні військового інституту в Загорі у вівторок, 25 лютого, вибухнула щойно виготовлена гаубиця Zuzana 2. Це сталося під час випробувальних стрільб перед її передачею Україні.

Про це пише Dennik N.

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За даними джерел видання, гаубиця проходила випробування перед остаточною передачею замовнику — Україні. Інформацію про те, що вибух стався під час стрільб підтвердив міністр оборони Роберт Каліняк.

Поліція на місці вибуху. Фото: TV Markíza

За його словами, причина інциденту поки невідома, її розслідує поліція.

"Чи це була несправність порохових зарядів, чи несправність боєприпасів, чи несправність самої системи озброєння", — уточнив міністр.

Каліняк додав, що внаслідок інциденту двоє техніків отримали поранення, вони наразі перебувають у стабільному стані.

Поліція на місці вибуху. Фото: TV Markíza

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники отримали новітню самохідну артилерійську установку DITA. Вони вже проходять навчання на полігоні.

А нова адміністрація США закликає країни Європи купувати більше військової допомоги для України.