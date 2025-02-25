У Словаччині на полігоні вибухнула гаубиця Zuzana 2 — деталі

У Словаччині вибухнула гаубиця Zuzana 2, яку виготовили Україні
У Словаччині на полігоні військового інституту в Загорі у вівторок, 25 лютого, вибухнула щойно виготовлена гаубиця Zuzana 2. Це сталося під час випробувальних стрільб перед її передачею Україні.
Про це пише Dennik N.
Вибух гаубиці в Словаччині
За даними джерел видання, гаубиця проходила випробування перед остаточною передачею замовнику — Україні. Інформацію про те, що вибух стався під час стрільб підтвердив міністр оборони Роберт Каліняк.
За його словами, причина інциденту поки невідома, її розслідує поліція.
"Чи це була несправність порохових зарядів, чи несправність боєприпасів, чи несправність самої системи озброєння", — уточнив міністр.
Каліняк додав, що внаслідок інциденту двоє техніків отримали поранення, вони наразі перебувають у стабільному стані.
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники отримали новітню самохідну артилерійську установку DITA. Вони вже проходять навчання на полігоні.
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