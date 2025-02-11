Адміністрація Трампа хоче змусити ЄС фінансувати допомогу Україні

Військові навчання. Фото: Міністерство оборони США

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує посилити тиск на європейських союзників, закликаючи їх купувати більше військової допомоги для України. Це має покращити переговорну позицію Україна перед можливими мирними переговорами з Росією.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на анонімні джерела, які наближені до адміністрації Дональда Трампа.

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Анонімні джерела зазначають, що такий підхід дозволив би США продовжити постачання військової допомоги Україні, не витрачаючи значних бюджетних коштів. В адміністрації Дональда Трампа вже нібито кілька тижнів обговорює різні варіанти продовження підтримки Києва, зокрема через європейські закупівлі.

Очікується, що цей план буде обговорюватися під час Мюнхенської конференції з безпеки, де представники адміністрації Трампа, зокрема посол США в Україні Кіт Келлог, зустрінуться з європейськими союзниками.

Адміністрація Трампа заявляє, що США витратили мільярди на підтримку України, тож тепер Європа повинна взяти на себе більшу частку відповідальності у військовій допомозі Києву. Радник з національної безпеки США Майк Уолтц наголосив, що Європейський Союз має стати головним гарантом безпеки України.

Наразі неясно, чи планують США пропонувати європейським країнам купувати зброю через комерційні контракти, чи закупівлі здійснюватимуться безпосередньо з американських військових запасів. Деякі контракти можуть потребувати кількох років на реалізацію, що ускладнює оперативну підтримку Києва.

Нагадаємо, стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа призупинила створення мирного плану для припинення війни в Україні.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилась передати свої цінні рідкісні земельні ресурси в обмін на військову допомогу.