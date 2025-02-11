Администрация Трампа хочет заставить ЕС финансировать помощь Украине

Военные учения. Фото: Министерство обороны США

Администрация президента США Дональда Трампа планирует усилить давление на европейских союзников, призывая их покупать больше военной помощи для Украины. Это должно улучшить переговорную позицию Украины перед возможными мирными переговорами с Россией.

Об этом сообщает Reuters ссылаясь на анонимные источники, которые приближены к администрации Дональда Трампа.

Читайте также:

США хотят переложить бремя финансирования оружия для Украины на Европу

Анонимные источники отмечают, что такой подход позволил бы США продолжить поставки военной помощи Украине, не тратя значительных бюджетных средств. В администрации Дональда Трампа уже якобы несколько недель обсуждает различные варианты продолжения поддержки Киева, в частности через европейские закупки.

Ожидается, что этот план будет обсуждаться во время Мюнхенской конференции по безопасности, где представители администрации Трампа, в частности посол США в Украине Кит Келлог, встретятся с европейскими союзниками.

Администрация Трампа заявляет, что США потратили миллиарды на поддержку Украины, и теперь Европа должна взять на себя большую долю ответственности в военной помощи Киеву. Советник по национальной безопасности США Майк Уолтц отметил, что Европейский Союз должен стать главным гарантом безопасности Украины.

Пока неясно, планируют ли США предлагать европейским странам покупать оружие через коммерческие контракты, или закупки будут осуществляться непосредственно из американских военных запасов. Некоторые контракты могут потребовать нескольких лет на реализацию, что затрудняет оперативную поддержку Киева.

Напомним, стало известно, что администрация Дональда Трампа приостановила создание мирного плана для прекращения войны в Украине.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Украина согласилась передать свои ценные редкие земельные ресурсы в обмен на военную помощь.