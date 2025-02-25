В Словакии на полигоне взорвалась гаубица Zuzana 2 — детали

Полиция Словакии на месте инцидента. Фото: TV Markíza

В Словакии на полигоне военного института в Загоре во вторник, 25 февраля, взорвалась только что изготовленная гаубица Zuzana 2. Это произошло во время испытательных стрельб перед ее передачей Украине.

Об этом пишет Dennik N.

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По данным источников издания, гаубица проходила испытания перед окончательной передачей заказчику — Украине. Информацию о том, что взрыв произошел во время стрельб подтвердил министр обороны Роберт Калиняк.

Полиция на месте взрыва. Фото: TV Markíza

По его словам, причина инцидента пока неизвестна, ее расследует полиция.

"Или это была неисправность пороховых зарядов, или неисправность боеприпасов, или неисправность самой системы вооружения", — уточнил министр.

Калиняк добавил, что в результате инцидента двое техников получили ранения, они сейчас находятся в стабильном состоянии.

Полиция на месте взрыва. Фото: TV Markíza

Напомним, недавно украинские пограничники получили новейшую самоходную артиллерийскую установку DITA. Они уже проходят обучение на полигоне.

А новая администрация США призывает страны Европы покупать больше военной помощи для Украины.