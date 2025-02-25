В Словакии на полигоне взорвалась гаубица Zuzana 2 — детали

В Словакии взорвалась гаубица Zuzana 2, которую сделали Украине
В Словакии на полигоне военного института в Загоре во вторник, 25 февраля, взорвалась только что изготовленная гаубица Zuzana 2. Это произошло во время испытательных стрельб перед ее передачей Украине.
Об этом пишет Dennik N.
Взрыв гаубицы в Словакии
По данным источников издания, гаубица проходила испытания перед окончательной передачей заказчику — Украине. Информацию о том, что взрыв произошел во время стрельб подтвердил министр обороны Роберт Калиняк.
По его словам, причина инцидента пока неизвестна, ее расследует полиция.
"Или это была неисправность пороховых зарядов, или неисправность боеприпасов, или неисправность самой системы вооружения", — уточнил министр.
Калиняк добавил, что в результате инцидента двое техников получили ранения, они сейчас находятся в стабильном состоянии.
Напомним, недавно украинские пограничники получили новейшую самоходную артиллерийскую установку DITA. Они уже проходят обучение на полигоне.
А новая администрация США призывает страны Европы покупать больше военной помощи для Украины.
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