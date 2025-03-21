У Скадовську вибухнув автомобіль з російськими офіцерами

У Скадовську вибухнув автомобіль, в якому були офіцери РФ
У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan. Відомо, що в салоні перебували два російські офіцери.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram у пʼятницю, 21 березня.
Вибух авто з окупантами в Скадовську
"20 березня 2025 року близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan", — йдеться у повідомленні.
В авто перебували двоє офіцерів окупаційної армії Росії. Він нього залишилась лише груда покрученого металу.
"ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", — додали в ГУР.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, згідно з яким українці на окупованих територіях повинні виїхати або пройти "процедуру легалізації".
Також український лідер Володимир Зеленський заявив, що все в тимчасово окупованому Криму вмирає без українців.
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