Заколот прихильників Асада в Сирії — під час сутичок загинули 225 людей

Вибух у Сирії. Фото: REUTERS/Karam al-Masri

У Сирії прихильники колишнього президента Башара аль-Асада, який втік з країни, спробували влаштувати заколот. Внаслідок стрілянини загинули 225 людей.

Про це повідомляє CNN.

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Заколот у Сирії

Повстання прихильників Асада почалося 6 березня у Латакії та Тартусі. Відомо, що там сирійські алавіти відкрили вогонь по представниках "сил безпеки" уряду.

За інформацією британської моніторингової групи з прав людини, під час масштабної зачистки в Латакії, Тартуса та Хами загинули щонайменше 100 військових режиму та 125 мирних жителів.

Заколот у Латакії. Фото: The White Helmets/Handout via REUTERS

Виконувач обов’язків президента Сирії Ахмад аль-Шараа пообіцяв притягнути до відповідальності причетних до вбивства десятків сирійських силовиків.

Він також закликав правоохоронні органи уникати надмірного чи невиправданого застосування сили після повідомлень про значні жертви серед цивільного населення під час сутичок.

Заколот у Латакії. Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano

У Міністерстві внутрішніх справ Сирії зазначили, що країна перебуває на межі критичного етапу, який потребує підвищеної обережності та дисципліни.

Нагадаємо, американські військові завдали авіаудару в Сирії, в результаті якого було ліквідовано високопоставленого командира джихадистського угруповання "Хуррас ад-Дін", пов’язаного з "Аль-Каїдою".

Також нова сирійська адміністрація під керівництвом Ахмеда аль-Шараа ухвалила рішення про заборону імпорту товарів, вироблених в Ірані, Росії та Ізраїлі.