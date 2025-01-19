Замість російських товарів сирійські ринки тепер заповнені турецькими товарами

Лідер Сирії Ахмед аль-Шараа. Фото: Reuters

Нова сирійська адміністрація на чолі з Ахмедом аль-Шараа видала рішення про заборону ввезення до Сирії товарів, вироблених в Ірані, Росії та Ізраїлі. Крім того, заборонений в’їзд особам з Ірану та Ізраїлю.

Таку інформацію наводить курдський канал Channel 8.

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У заяві, опублікованій сьогодні, адміністрація підтвердила виконання Міністерського циркуляру № (134), виданого Міністерством фінансів 17 січня 2025 року. Директива передбачає конфіскацію товарів із цих країн на всіх наземних і морських прикордонних пунктах.

Це рішення було прийнято невдовзі після того, як Управління пропускних пунктів і портів Сирії заборонило в’їзд іранцям та ізраїльтянам минулої п’ятниці ввечері. Авіакомпанії, які працюють у Сирії, також повідомили, що перевозити до країни іранців та ізраїльтян суворо заборонено.

Своєрідним "ятаганом в спину" для Росії можна вважати те, що замість товарів з Росії сирійські ринки заполонили саме турецькі товари.

Ставлення Сирії до РФ, Ірану та Ізраїлю

Журналісти каналу зазначають, що Ахмед аш-Шараа, лідер перехідного уряду, наголосив на підтримці збалансованих міжнародних відносин.

Поки що погоджуючись з тим, що Росія не вийде з Сирії повністю, Аль-Шараа продемонстрував зацікавленість у підтримці зв’язків з Москвою.

Відносини з Іраном залишаються напруженими, а Аль-Шараа підкреслює глибокі рани, завдані втручанням Ірану в епоху Асада.

Сирія технічно перебуває у стані війни з Ізраїлем. Аль-Шараа повторив про необхідність для Тель-Авіва вийти з південних районів Сирії, які він нещодавно окупував.

Раніше ми повідомляли про скандал з приїздом до Сирії очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. Пресслужба сирійської влади замилила її на офіційних фото через те, що вона жінка.

Нагадаємо, після падіння режиму Башара Асада сирійці, які втекли від війни, почали масово повертатися додому.