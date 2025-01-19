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Очередной ятаган в спину — Сирия запретила товары из России

19 января 2025 01:11
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Вместо российских товаров сирийские рынки теперь заполнены турецкими товарами
Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа. Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Новая сирийская администрация во главе с Ахмедом аль-Шараа издала решение о запрете ввоза в Сирию товаров, произведенных в Иране, России и Израиле. Кроме того, запрещен въезд лицам из Ирана и Израиля.

Такую информацию приводит курдский канал Channel 8.

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Что известно на данный момент

В заявлении, опубликованном сегодня, администрация подтвердила выполнение Министерского циркуляра № (134), изданного Министерством финансов 17 января 2025 года. Директива предусматривает конфискацию товаров из этих стран на всех наземных и морских пограничных пунктах.

Это решение было принято вскоре после того, как Управление пропускных пунктов и портов Сирии запретило въезд иранцам и израильтянам в прошлую пятницу вечером. Авиакомпании, работающие в Сирии, также сообщили, что перевозить в страну иранцев и израильтян строго запрещено.

Своеобразным "ятаганом в спину" для России можно считать то, что вместо товаров из России сирийские рынки заполонили именно турецкие товары.

Отношение Сирии к РФ, Ирану и Израилю

Журналисты канала отмечают, что Ахмед аш-Шараа, лидер переходного правительства, подчеркнул поддержку сбалансированных международных отношений.

Пока что соглашаясь с тем, что Россия не выйдет из Сирии полностью, Аль-Шараа продемонстрировал заинтересованность в поддержании связей с Москвой.

Отношения с Ираном остаются напряженными, а Аль-Шараа подчеркивает глубокие раны, нанесенные вмешательством Ирана в эпоху Асада.

Сирия технически находится в состоянии войны с Израилем. Аль-Шараа повторил о необходимости для Тель-Авива выйти из южных районов Сирии, которые он недавно оккупировал.

Ранее мы сообщали о скандале с приездом в Сирию главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок. Пресс-служба сирийских властей замылила ее на официальных фото из-за того, что она женщина.

Напомним, после падения режима Башара Асада сирийцы, бежавшие от войны, начали массово возвращаться домой

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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