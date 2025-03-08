Мятеж сторонников Асада в Сирии — во время столкновений погибли 225 человек

Взрыв в Сирии. Фото: REUTERS/Karam al-Masri

В Сирии сторонники бывшего президента Башара аль-Асада, который сбежал из страны, попытались устроить мятеж. В результате стрельбы погибли 225 человек.

Об этом сообщает CNN.

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Восстание сторонников Асада началось 6 марта в Латакии и Тартусе. Известно, что там сирийские алавиты открыли огонь по представителям "сил безопасности" правительства.

По информации британской мониторинговой группы по правам человека, во время масштабной зачистки в Латакии, Тартуса и Хамы погибли по меньшей мере 100 военных режима и 125 мирных жителей.

Мятеж в Латакии. Фото: The White Helmets/Handout via REUTERS

Исполняющий обязанности президента Сирии Ахмад аль-Шараа пообещал привлечь к ответственности причастных к убийству десятков сирийских силовиков.

Он также призвал правоохранительные органы избегать чрезмерного или неоправданного применения силы после сообщений о значительных жертвах среди гражданского населения во время столкновений.

Мятеж в Латакии. Фото: REUTERS/Mahmoud Hassano

В Министерстве внутренних дел Сирии отметили, что страна находится на грани критического этапа, который требует повышенной осторожности и дисциплины.

Напомним, американские военные нанесли авиаудар в Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный командир джихадистской группировки "Хуррас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой".

Также новая сирийская администрация под руководством Ахмеда аль-Шараа приняла решение о запрете импорта товаров, произведенных в Иране, России и Израиле.