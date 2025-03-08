Мятеж сторонников Асада в Сирии — во время столкновений погибли 225 человек

В Сирии сторонники Асада устроили мятеж — более 200 погибших
В Сирии сторонники бывшего президента Башара аль-Асада, который сбежал из страны, попытались устроить мятеж. В результате стрельбы погибли 225 человек.
Об этом сообщает CNN.
Мятеж в Сирии
Восстание сторонников Асада началось 6 марта в Латакии и Тартусе. Известно, что там сирийские алавиты открыли огонь по представителям "сил безопасности" правительства.
По информации британской мониторинговой группы по правам человека, во время масштабной зачистки в Латакии, Тартуса и Хамы погибли по меньшей мере 100 военных режима и 125 мирных жителей.
Исполняющий обязанности президента Сирии Ахмад аль-Шараа пообещал привлечь к ответственности причастных к убийству десятков сирийских силовиков.
Он также призвал правоохранительные органы избегать чрезмерного или неоправданного применения силы после сообщений о значительных жертвах среди гражданского населения во время столкновений.
В Министерстве внутренних дел Сирии отметили, что страна находится на грани критического этапа, который требует повышенной осторожности и дисциплины.
Напомним, американские военные нанесли авиаудар в Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный командир джихадистской группировки "Хуррас ад-Дин", связанной с "Аль-Каидой".
Также новая сирийская администрация под руководством Ахмеда аль-Шараа приняла решение о запрете импорта товаров, произведенных в Иране, России и Израиле.
Читайте Новини.LIVE!