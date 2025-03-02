У Сирії ліквідували лідера філії "Аль-Каїди" в автомобілі — відео

Авто лідера філії "Аль-Каїди". Фото: скриншот з відео

Військові Сполучених Штатів Америки у Сирії за допомогою авіаудару ліквідували старшого військового лідера джихадистського угруповання "Хуррас ад-Дін". Воно пов'язане з терористичною організацією "Аль-Каїда".

Про це повідомила пресслужба Центрального командування Збройних сил США в X.

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CENTCOM Forces Kill the Senior Military Leader of Al-Qaeda Affiliate Hurras al-Din (HaD) in Syria



On Feb. 23, U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria, targeting and killing Muhammed Yusuf Ziya Talay, the senior military leader of… pic.twitter.com/trhDvgdgne — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2025

США ліквідували союзника Аль-Каїди у Сирії

Так, 23 лютого сили центрального командування США завдали високоточного авіаудару на північному заході Сирії, внаслідок якого знищено вищого військового керівника терористичної організації "Хуррас-ад-Дін" Мухаммеда Юсуфа Зія Талая.

Цей авіаудар став "частиною постійного зобов'язання CENTCOM разом із партнерами в регіоні", які спрямовані на послаблення спроби терористів планувати, організовувати і здійснювати напади на цивільне населення і військовослужбовців США.

Там додали, що США продовжить "невпинно переслідувати цих терористів, щоб захистити батьківщину, а також персонал США, союзників і партнерів у регіоні".

На відео ліквідації видно, як відбувається влучання по автівці, яка рухалася дорогою.

Скриншот допису CENTCOM

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив про ліквідацію у Сирії "лідера терористів", який нібито співпрацював з "Аль-Каїдою".

А 20 лютого в Ізраїлі вибухнули три автобуси. Ймовірно, за цим стоять терористи, але вони сплутали час для підриву.