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США ліквідували лідера філії "Аль-Каїди" у Сирії — відео

2 березня 2025 09:28
Євгенія Брюховецька - редактор
У Сирії ліквідували лідера філії "Аль-Каїди" в автомобілі — відео
Авто лідера філії "Аль-Каїди". Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Військові Сполучених Штатів Америки у Сирії за допомогою авіаудару ліквідували старшого військового лідера джихадистського угруповання "Хуррас ад-Дін". Воно пов'язане з терористичною організацією "Аль-Каїда". 

Про це повідомила пресслужба Центрального командування Збройних сил США в X.

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Так, 23 лютого сили центрального командування США завдали високоточного авіаудару на північному заході Сирії, внаслідок якого знищено вищого військового керівника терористичної організації "Хуррас-ад-Дін" Мухаммеда Юсуфа Зія Талая.

Цей авіаудар став "частиною постійного зобов'язання CENTCOM разом із партнерами в регіоні", які спрямовані на послаблення спроби терористів планувати, організовувати і здійснювати напади на цивільне населення і військовослужбовців США.

Там додали, що США продовжить "невпинно переслідувати цих терористів, щоб захистити батьківщину, а також персонал США, союзників і партнерів у регіоні".

На відео ліквідації видно, як відбувається влучання по автівці, яка рухалася дорогою.

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Скриншот допису CENTCOM 

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп повідомив про ліквідацію у Сирії "лідера терористів", який нібито співпрацював з "Аль-Каїдою".

А 20 лютого в Ізраїлі вибухнули три автобуси. Ймовірно, за цим стоять терористи, але вони сплутали час для підриву.

США терористи Сирія Аль-Каїда ліквідація
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