США ліквідували лідера "Аль-Каїди" у Сирії, — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп повідомив про вбивство нібито "лідера терористів" у Сирії. За його словами, він співпрацював з "Аль-Каїдою" на території всього регіону.

Про це Трамп написав у Truth Social.

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За словами Трампа, цими вихідними американські війська завдали точного авіаудару по лідеру "Аль-Каїди" в Сирії, терористи угруповання працювали у всьому регіоні.

"Вітаємо командувача CENTCOM генерала Майкла Куріллу та американських бійців, які вершили правосуддя над ще одним джихадистом, що загрожує Америці та нашим союзникам та партнерам", — зазначив президент США.

Скриншот допису Трампа

Раніше Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним та заявив, що очільник Кремля нібито "не має наміру захоплювати всю Україну".

А сьогодні у Саудівській Аравії розпочалися переговори між делегаціями США та Росії щодо війни в Україні.