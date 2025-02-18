США ліквідували лідера "Аль-Каїди" у Сирії, — Трамп

Трамп повідомив про ліквідацію лідера "Аль-Каїди" у Сирії
Президент США Дональд Трамп повідомив про вбивство нібито "лідера терористів" у Сирії. За його словами, він співпрацював з "Аль-Каїдою" на території всього регіону.
Про це Трамп написав у Truth Social.
Вбивство лідера "Аль-Каїди"
За словами Трампа, цими вихідними американські війська завдали точного авіаудару по лідеру "Аль-Каїди" в Сирії, терористи угруповання працювали у всьому регіоні.
"Вітаємо командувача CENTCOM генерала Майкла Куріллу та американських бійців, які вершили правосуддя над ще одним джихадистом, що загрожує Америці та нашим союзникам та партнерам", — зазначив президент США.
Раніше Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним та заявив, що очільник Кремля нібито "не має наміру захоплювати всю Україну".
А сьогодні у Саудівській Аравії розпочалися переговори між делегаціями США та Росії щодо війни в Україні.
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