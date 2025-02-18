США ликвидировали лидера "Аль-Каиды" в Сирии, - Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил об убийстве якобы "лидера террористов" в Сирии. По его словам, он сотрудничал с "Аль-Каидой" на территории всего региона.

Об этом Трамп написал в Truth Social.

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По словам Трампа, в эти выходные американские войска нанесли точный авиаудар по лидеру "Аль-Каиды" в Сирии, террористы группировки работали во всем регионе.

"Поздравляем командующего CENTCOM генерала Майкла Куриллу и американских бойцов, которые вершили правосудие над еще одним джихадистом, угрожающим Америке и нашим союзникам и партнерам", — отметил президент США.

Скриншот поста Трампа

Ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил, что глава Кремля якобы "не намерен захватывать всю Украину".

А сегодня в Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями США и России по войне в Украине.