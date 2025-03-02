В Сирии ликвидировали лидера филиала "Аль-Каиды" в автомобиле — видео

Авто лидера филиала "Аль-Каиды". Фото: скриншот видео

Военные Соединенных Штатов Америки в Сирии с помощью авиаудара ликвидировали старшего военного лидера джихадистской группировки "Хуррас ад-Дин". Она связана с террористической организацией "Аль-Каида".

Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США в X.

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На февр. 23 февраля силы Центрального командования (CENTCOM) США нанесли высокоточный авиаудар на северо-западе Сирии, нанеся цель и убив Мухаммеда Юсуфа Зия Талая, старшего военного лидера... pic.twitter.com/trhDvgdgne - Центральное командование США (@CENTCOM) 1 марта 2025 г.

США ликвидировали союзника Аль-Каиды в Сирии

Так, 23 февраля силы центрального командования США нанесли высокоточный авиаудар на северо-западе Сирии, в результате которого уничтожен высший военный руководитель террористической организации "Хуррас-ад-Дин" Мухаммед Юсуф Зия Талая.

Этот авиаудар стал "частью постоянного обязательства CENTCOM вместе с партнерами в регионе", которые направлены на ослабление попытки террористов планировать, организовывать и совершать нападения на гражданское население и военнослужащих США.

Там добавили, что США продолжит "неустанно преследовать этих террористов, чтобы защитить родину, а также персонал США, союзников и партнеров в регионе".

На видео ликвидации видно, как происходит попадание по машине, которая двигалась по дороге.

Скриншот поста CENTCOM

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации в Сирии "лидера террористов", который якобы сотрудничал с "Аль-Каидой".

А 20 февраля в Израиле взорвались три автобуса. Вероятно, за этим стоят террористы, но они спутали время для подрыва.