Теракт в Ізраїлі 20 лютого — вибухнули три автобуси

Палаючий автобус після вибуху. Фото: скриншот

В четвер, 20 лютого, в Ізраїлі стався вибух трьох автобусів. Ймовірно, терористи переплутали час і планували атаки на годину пік.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Наразі є припущення, що зловмисники могли активувати вибухові пристрої не за графіком. Зокрема, замість ранкового часу пік (AM), вони спрацювали вночі (PM), коли автобуси були порожні.

Відомо, що поліція розглядає теракт як одну з головних версій події. У зв'язку з цим, водіям рейсових автобусів наказано зупинити транспорт і перевірити його на підозрілі предмети.

Інформації щодо постраждалих поки не було.

Начальник поліції округу Тель-Авіва Хаїм Саргароф заявив, що п'ять однакових вибухових пристроїв, які або здетонували, або були знешкоджені цього вечора, мали таймери, і що напад "виглядає як щось (що походить. — Ред.) із Західного берега".

У свою чергу прем'єр міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу проведе нараду з оцінки ситуації після вибухів в автобусах, про що повідомила канцелярія глави кабміну єврейської держави.

Нагадаємо, на початку лютого ми писали, що на думку ізраїльського глави уряду, між Ізраїлем і Саудівською Аравією може бути досягнення миру.

Також ми писали, що в Україні було затримано чотирьох ворожих агентів, які по замовленню РФ скоїли теракт у центрі Миколаєва. Внаслідок тодішнього вибуху загинули троє військових, ще сім людей були госпіталізовані.