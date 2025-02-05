Між Ізраїлем і Саудівською Аравією може настати мир — заява Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Фото: Lior Mizrahi

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив упевненість у можливості досягнення миру між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Наразі невідомо, яким саме шляхом може бути схвалена угода.

Про це пишуть Reuters і CNN.

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За словами Нетаньягу, мир між Ізраїлем і Саудівською Аравією не тільки можливий, а й неминучий.

"Думаю, у нас це вийде", — сказав він.

Хоча прем'єр не уточнив, яким саме шляхом може бути досягнута угода, він наголосив, що як ізраїльське, так і саудівське керівництво прагнуть до миру.

Однак Саудівська Аравія чітко заявила, що не встановлюватиме дипломатичних відносин з Ізраїлем без створення незалежної палестинської держави. Це суперечить словам президента США Дональда Трампа, який стверджував, що Ер-Ріяд не висував такої умови.

Додаткову напругу викликала заява Трампа про те, що США нібито можуть взяти під контроль Сектор Гази після переселення палестинців, розвиваючи його економіку. Саудівське МЗС різко відкинуло цю ідею, наголосивши, що позиція королівства щодо палестинського питання є "непорушною".

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії підкреслив, що наслідний принц Мухаммед бін Салман дав зрозуміти — королівство не підтримує жодних спроб виселення палестинців.

Встановлення зв’язків із Саудівською Аравією було б великою нагородою для Ізраїлю, оскільки королівство має величезний вплив на Близькому Сході, у мусульманському світі, і воно є найбільшим у світі експортером нафти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп приписав собі досягнення щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС та звільнення заручників. Також американський лідер заявив, що США "візьмуть під свій контроль сектор Гази".