Между Израилем и Саудовской Аравией может наступить мир — заявление Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: Lior Mizrahi

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил уверенность в возможности достижения мира между Израилем и Саудовской Аравией. Пока неизвестно, каким именно путем может быть одобрено соглашение.

Об этом пишут Reuters и CNN.

Читайте также:

Вопрос мира на Ближнем Востоке

По словам Нетаньяху, мир между Израилем и Саудовской Аравией не только возможен, но и неизбежен.

"Думаю, у нас это получится", — сказал он.

Хотя премьер не уточнил, каким именно путем может быть достигнуто соглашение, он подчеркнул, что как израильское, так и саудовское руководство стремятся к миру.

Однако Саудовская Аравия четко заявила, что не будет устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания независимого палестинского государства. Это противоречит словам президента США Дональда Трампа, который утверждал, что Эр-Рияд не выдвигал такого условия.

Дополнительное напряжение вызвало заявление Трампа о том, что США якобы могут взять под контроль Сектор Газа после переселения палестинцев, развивая его экономику. Саудовский МИД резко отверг эту идею, подчеркнув, что позиция королевства по палестинскому вопросу является "незыблемой".

Министр иностранных дел Саудовской Аравии подчеркнул, что наследный принц Мухаммед бин Салман дал понять — королевство не поддерживает никаких попыток выселения палестинцев.

Установление связей с Саудовской Аравией было бы большой наградой для Израиля, поскольку королевство имеет огромное влияние на Ближнем Востоке, в мусульманском мире, и оно является крупнейшим в мире экспортером нефти.

Напомним, президент США Дональд Трамп приписал себе достижения по прекращению огня между Израилем и ХАМАС и освобождение заложников. Также американский лидер заявил, что США "возьмут под свой контроль сектор Газы".