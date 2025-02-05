Трамп заявив, що хоче контролювати Газу і розвивати цю територію

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявив, що США "візьмуть під свій контроль сектор Газа". Він також запропонував ідею "довгострокової позиції власника".

Про це Трамп сказав під час спільної пресконференції з прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, передає CNN.

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За словами американського президента, Штати взявши під контроль регіон, відповідатимуть за знешкодження всіх небезпечних боєприпасів і знаряддя, а також очищення території від знищених будівель.

"Ми володітимемо ним і нестимемо відповідальність за демонтаж усіх небезпечних бомб, що не розірвалися, та іншої зброї на місці. Зрівняємо територію, позбудемося зруйнованих будівель, вирівняємо її, створимо економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих місць і житла для людей у цьому районі, зробимо справжню роботу, зробимо щось нове", — сказав Трамп.

Він також запропонував бачення довгострокової позиції володіння та реконструкції Гази.

"Я дійсно бачу довгострокову позицію власника, і я бачу, що вона принесе більшу стабільність цій частині Близького Сходу, а можливо, і всьому Близькому Сходу", — підкреслив президент США.

Доповнюючи свою відповідь він сказав, що це рішення далося нелегко. Однак усі, з ким він говорив, були в захваті від ідеї, що США володітимуть цією ділянкою землі, розвиватимуть її і створюватимуть тисячі робочих місць.

Що стосується самих палестинців, Трамп уточнив, що їх потрібно переселити, наприклад, до Єгипту або Йорданії, де буде мир і спокій.

США готові відправити війська до сектору Гази

Також новий глава Білого дому не виключив, що США відправлять свої війська для надання допомоги в забезпеченні безпеки в Газі.

"Що стосується Гази, ми зробимо те, що необхідно. Якщо необхідно, ми це зробимо. Ми збираємося захопити цю частину і розвивати її", — сказав Трамп, коли його запитали, чи готовий він відправити американські війська для безпеки в секторі Газа.

Водночас CNN зазначає, що готовність Трампа спрямувати війська на Близький Схід є різким кроком для президента, який балотувався на посаду президента, давши обіцянку не допустити участі американських військ у військових діях за кордоном.

Зазначимо, що візит Нетаньяху до Трампа — це перший візит іноземного лідера до новообраного президента США.

Також нагадаємо, що під час інавгурації Дональд Трамп приписав припинення вогню в Газі до своїх досягнень. Угода між Ізраїлем і ХАМАС набула чинності 19 січня, за день того, як новообраний американський лідер офіційно став президентом. Водночас важливо врахувати, що в переговорах щодо угоди, в січні брали участь уже не тільки люди колишнього президента Джо Байдена, а й люди з майбутньої адміністрації Трампа.

Раніше ми писали, що Трамп збирається видати указ про вихід США з Ради ООН з прав людини і заборону майбутнього фінансування агентства ООН з надання допомоги Газі.