Трамп заявил, что хочет контролировать Газу и развивать эту территорию

Трамп заявил, что США возьмут сектор Газа под свой контроль
Президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под свой контроль сектор Газа". Он также предложил идею "долгосрочной позиции владельца".
Об этом Трамп сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху, передает CNN.
США готовы взять Газу под свой контроль
По словам американского президента, Штаты взяв под контроль регион, будут отвечать за обезвреживание всех опасных боеприпасов и орудия, а также очистку территории от уничтоженных зданий.
"Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на месте. Сравняем территорию, избавимся от разрушенных зданий, выровняем ее, создадим экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих место и жилья для людей в этом районе, сделаем настоящую работу, сделаем что-то новое", — сказал Трамп.
Он также предложил видение долгосрочной позиции владения и реконструкции Газы.
"Я действительно вижу долгосрочную позицию владельца, и я вижу, что она принесет большую стабильность этой части Ближнего Востока, а может быть, и всему Ближнему Востоку", — подчеркнул президент США.
Дополняя свой ответ он сказал, что это решение далось нелегко. Однако все, с кем он говорил, были в восторге от идеи, что США будут владеть эти участком земли, развивать его и создавать тысячи рабочих мест.
Что касается самих палестинцев, Трампа уточнил, что их нужно переселить, к примеру, в Египет или Иорданию, где будет мир и спокойствие.
США готовы отправить войска в сектор Газа
Также новый глава Белого дома не исключил, что США отправят свои войска для оказания помощи в обеспечении безопасности в Газе.
"Что касается Газы, мы сделаем то, что необходимо. Если необходимо, мы это сделаем. Мы собираемся захватить эту часть и развивать ее", — сказал Трамп, когда его спросили, готов ли он отправить американские войска для безопасности в секторе Газа.
В то же время CNN отмечает, что готовность Трампа направить войска на Ближний Восток является резким шагом для президента, который баллотировался на пост президента, дав обещание не допустить участие американских войск в военных действиях за рубежом.
Отметим, что визит Нетаньяху к Трампу — это первый визит иностранного лидера к новоизбранному президенту США.
Также напомним, что во время инаугурации Дональд Трамп приписал прекращение огня в Газе к своим достижениям. Соглашения между Израилем и ХАМАС, вступило в силу 19 января, за день того, как новоизбранный американский лидер официально стал президентом. При этом важно учесть, что в переговорах по соглашению, в январе брали участие уже не только люди бывшего президента Джо Байдена, но и люди из будущей администрации Трампа.
Ранее мы писали, что Трамп собирается выдать указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете будущего финансирования агентства ООН по предоставлению помощи Газе.
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