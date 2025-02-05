Трамп заявил, что хочет контролировать Газу и развивать эту территорию

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "возьмут под свой контроль сектор Газа". Он также предложил идею "долгосрочной позиции владельца".

Об этом Трамп сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министр Израиля Биньямином Нетаньяху, передает CNN.

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США готовы взять Газу под свой контроль

По словам американского президента, Штаты взяв под контроль регион, будут отвечать за обезвреживание всех опасных боеприпасов и орудия, а также очистку территории от уничтоженных зданий.

"Мы будем владеть им и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на месте. Сравняем территорию, избавимся от разрушенных зданий, выровняем ее, создадим экономическое развитие, которое обеспечит неограниченное количество рабочих место и жилья для людей в этом районе, сделаем настоящую работу, сделаем что-то новое", — сказал Трамп.

Он также предложил видение долгосрочной позиции владения и реконструкции Газы.

"Я действительно вижу долгосрочную позицию владельца, и я вижу, что она принесет большую стабильность этой части Ближнего Востока, а может быть, и всему Ближнему Востоку", — подчеркнул президент США.

Дополняя свой ответ он сказал, что это решение далось нелегко. Однако все, с кем он говорил, были в восторге от идеи, что США будут владеть эти участком земли, развивать его и создавать тысячи рабочих мест.

Что касается самих палестинцев, Трампа уточнил, что их нужно переселить, к примеру, в Египет или Иорданию, где будет мир и спокойствие.

США готовы отправить войска в сектор Газа

Также новый глава Белого дома не исключил, что США отправят свои войска для оказания помощи в обеспечении безопасности в Газе.

"Что касается Газы, мы сделаем то, что необходимо. Если необходимо, мы это сделаем. Мы собираемся захватить эту часть и развивать ее", — сказал Трамп, когда его спросили, готов ли он отправить американские войска для безопасности в секторе Газа.

В то же время CNN отмечает, что готовность Трампа направить войска на Ближний Восток является резким шагом для президента, который баллотировался на пост президента, дав обещание не допустить участие американских войск в военных действиях за рубежом.

Отметим, что визит Нетаньяху к Трампу — это первый визит иностранного лидера к новоизбранному президенту США.

Также напомним, что во время инаугурации Дональд Трамп приписал прекращение огня в Газе к своим достижениям. Соглашения между Израилем и ХАМАС, вступило в силу 19 января, за день того, как новоизбранный американский лидер официально стал президентом. При этом важно учесть, что в переговорах по соглашению, в январе брали участие уже не только люди бывшего президента Джо Байдена, но и люди из будущей администрации Трампа.

Ранее мы писали, что Трамп собирается выдать указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете будущего финансирования агентства ООН по предоставлению помощи Газе.