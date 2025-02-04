У США вважають, що Рада ООН з прав людини більше підтримувала Сирію, КНДР та Іран ніж Ізраїль

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Очікується, що сьогодні президент США Дональд Трамп видасть указ про черговий вихід США з Ради ООН з прав людини та заборону майбутнього фінансування агентства ООН з надання допомоги Газі. Цікаво, що і за свою попередню каденцію Трамп виводив США з цієї ж Ради.

Про таку можливість йдеться в документі, отриманому виданням POLITICO.

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Сполучені Штати давно звинувачують Раду в упередженості щодо Ізраїлю та в прикритті урядів у порушеннях прав людини. Це сталося після того, як адміністрація Байдена призупинила фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході, відомого як UNRWA, після повідомлень про те, що співробітники брали участь у нападі ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Білий дім в інформаційному бюлетені, отриманому POLITICO, заявив, що рада "не виконала своєї мети та продовжує використовуватися як захисний орган для країн, які здійснюють жахливі порушення прав людини", і засудив її позицію щодо Ізраїлю.

"Комітет з прав людини демонструє постійну упередженість щодо Ізраїлю, зосереджуючи на ньому несправедливу та непропорційну увагу в засіданнях ради", — йдеться в документі. "У 2018 році, коли президент Трамп вийшов із Ради ООН з прав людини під час своєї першої адміністрації, організація ухвалила більше резолюцій із засудженням Ізраїлю, ніж Сирію, Іран і Північну Корею разом узяті".

Але правозахисні організації та деякі законодавці стверджують, що Рада з прав людини є важливою, хоча й помилковою, організацією, яка контролює порушення прав людини по всьому світу, зазначає POLITICO.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трамп наказав призупинити фінансування усіх програм зовнішньої допомоги. Рішення стосуватиметься й України.

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