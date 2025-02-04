В США считают, что Совет ООН по правам человека больше поддерживал Сирию, КНДР и Иран чем Израиль

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ожидается, что сегодня президент США Дональд Трамп издаст указ об очередном выходе США из Совета ООН по правам человека и запрете будущего финансирования агентства ООН по оказанию помощи Газе. Интересно, что и за свою предыдущую каденцию Трамп выводил США из этого же Совета.

О такой возможности говорится в документе, полученном изданием POLITICO.

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Соединенные Штаты давно обвиняют Совет в предвзятости в отношении Израиля и в прикрытии правительств в нарушениях прав человека. Это произошло после того, как администрация Байдена приостановила финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке, известного как UNRWA, после сообщений о том, что сотрудники участвовали в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября.

Белый дом в информационном бюллетене, полученном POLITICO, заявил, что совет "не выполнил своей цели и продолжает использоваться как защитный орган для стран, совершающих ужасные нарушения прав человека", и осудил его позицию в отношении Израиля.

"Комитет по правам человека демонстрирует постоянную предвзятость в отношении Израиля, сосредотачивая на нем несправедливое и непропорциональное внимание в заседаниях совета", — говорится в документе. "В 2018 году, когда президент Трамп вышел из Совета ООН по правам человека во время своей первой администрации, организация приняла больше резолюций с осуждением Израиля, чем Сирию, Иран и Северную Корею вместе взятые".

Но правозащитные организации и некоторые законодатели утверждают, что Совет по правам человека является важной, хотя и ошибочной, организацией, которая контролирует нарушения прав человека по всему миру, отмечает POLITICO.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп приказал приостановить финансирование всех программ внешней помощи. Решение будет касаться и Украины.

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