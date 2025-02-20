Теракт в Израиле 20 февраля — взорвались три автобуса

Горящий автобус после взрыва. Фото: скриншот

В четверг, 20 февраля, в Израиле произошел взрыв трех автобусов. Вероятно, террористы перепутали время и планировали атаки на час пик.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Сейчас есть предположение, что злоумышленники могли активировать взрывные устройства не по графику. В частности, вместо утреннего времени пик (AM), они сработали ночью (PM), когда автобусы были пусты.

Известно, что полиция рассматривает теракт как одну из главных версий произошедшого. В связи с этим, водителям рейсовых автобусов приказано остановить транспорт и проверить его на подозрительные предметы.

Информации о пострадавших пока не было.

Начальник полиции округа Тель-Авива Хаим Саргароф заявил, что пять одинаковых взрывных устройств, которые либо сдетонировали, либо были обезврежены этим вечером, имели таймеры, и что нападение "выглядит как нечто, (происходящее. — Ред.) с Западного берега".

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет совещание по оценке ситуации после взрывов в автобусах, о чем сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

Напомним, в начале февраля мы писали, что по мнению израильского главы правительства, между Израилем и Саудовской Аравией может быть достижение мира.

Также мы писали, что в Украине были задержаны четыре вражеских агента, которые по заказу РФ совершили теракт в центре Николаева. В результате тогдашнего взрыва погибли трое военных, еще семь человек были госпитализированы.