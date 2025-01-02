Швейцарія заборонила носіння паранджі — як каратимуть

У Швейцарії заборонили вдягати паранджу в громадських місцях
У Швейцарії заборонили носіння паранджі в громадських місцях. За ігнорування людей каратимуть штрафами.
Про це повідомляє SwissInfo.
Паранджа у Швейцарії
Швейцарія долучилася до п'яти інших європейських держав, серед яких і її сусіди — Франція та Австрія, які також запровадили аналогічну заборону.
Порушення може бути покаране штрафом до 1 143 доларів.
Закон підтримали 51,2% швейцарських виборців у березні 2021 року.
Винятки передбачають закривання обличчя через міркування безпеки, погодні умови або стан здоров'я. Ще це дозволено в мистецьких та розважальних заходах, а також у рекламі.
Нагадаємо, уряд Швейцарії заборонив продаж снарядів польській компанії після того, як 645 тисяч патронів швейцарського виробництва нелегально опинилися в Україні.
Раніше Швейцарія вперше депортувала трьох українців за тяжкі злочини з початку повномасштабного вторгнення РФ.
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