Швейцарія заборонила носіння паранджі — як каратимуть

Жінка в паранджі. Фото: Pixabay

У Швейцарії заборонили носіння паранджі в громадських місцях. За ігнорування людей каратимуть штрафами.

Про це повідомляє SwissInfo.

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Швейцарія долучилася до п'яти інших європейських держав, серед яких і її сусіди — Франція та Австрія, які також запровадили аналогічну заборону.

Порушення може бути покаране штрафом до 1 143 доларів.

Закон підтримали 51,2% швейцарських виборців у березні 2021 року.

Винятки передбачають закривання обличчя через міркування безпеки, погодні умови або стан здоров'я. Ще це дозволено в мистецьких та розважальних заходах, а також у рекламі.

Нагадаємо, уряд Швейцарії заборонив продаж снарядів польській компанії після того, як 645 тисяч патронів швейцарського виробництва нелегально опинилися в Україні.

Раніше Швейцарія вперше депортувала трьох українців за тяжкі злочини з початку повномасштабного вторгнення РФ.