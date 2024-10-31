Швейцарія депортувала трьох українців, засуджених за тяжкі злочини

Біженці. Ілюстративне фото: Заборона

Швейцарія депортувала трьох українців за скоєння тяжких злочинів. Це стало першим випадком примусового видворення українців з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомило видання NZZ у четвер, 31 жовтня.

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Депортація українців

Згідно з інформацією, депортація відбулася 30 жовтня, спецрейсом із Цюриха трьох українських громадян доставили до Польщі, звідки їх перевезуть до України наземним транспортом.

Швейцарський державний секретаріат з питань міграції не розголошує деталей про правопорушення, посилаючись на захист особистих даних. Проте джерела вказують, що причинами депортації стали не дрібні порушення, а серйозні злочини, такі як пограбування чи напад.

Раніше ми повідомляли, що Швейцарія хоче закрити дев’ять центрів для надання притулку біженцям наприкінці січня 2025 року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікується масове повернення українських громадян з інших країн. Причиною цього стане припинення соціальної підтримки для біженців.