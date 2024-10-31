Швейцария депортировала трех украинцев, осужденных за тяжкие преступления

Швейцария депортировала украинцев впервые с 2022 года — причина
Швейцария депортировала троих украинцев за совершение тяжких преступлений. Это стало первым случаем принудительного выдворения украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщило издание NZZ в четверг, 31 октября.
Депортация украинцев
Согласно информации, депортация состоялась 30 октября, спецрейсом из Цюриха троих украинских граждан доставили в Польшу, откуда их перевезут в Украину наземным транспортом.
Швейцарский государственный секретариат по миграции не разглашает деталей о правонарушениях, ссылаясь на защиту личных данных. Однако источники указывают, что причинами депортации стали не мелкие нарушения, а серьезные преступления, такие как ограбление или нападение.
Ранее мы сообщали, что Швейцария хочет закрыть девять центров для предоставления убежища беженцам в конце января 2025 года.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидается массовый возврат украинских граждан из других стран. Причиной этого станет прекращение социальной поддержки для беженцев.
Читайте Новини.LIVE!