Швейцария депортировала трех украинцев, осужденных за тяжкие преступления

Беженцы. Иллюстративное фото: Заборона

Швейцария депортировала троих украинцев за совершение тяжких преступлений. Это стало первым случаем принудительного выдворения украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщило издание NZZ в четверг, 31 октября.

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Депортация украинцев

Согласно информации, депортация состоялась 30 октября, спецрейсом из Цюриха троих украинских граждан доставили в Польшу, откуда их перевезут в Украину наземным транспортом.

Швейцарский государственный секретариат по миграции не разглашает деталей о правонарушениях, ссылаясь на защиту личных данных. Однако источники указывают, что причинами депортации стали не мелкие нарушения, а серьезные преступления, такие как ограбление или нападение.

Ранее мы сообщали, что Швейцария хочет закрыть девять центров для предоставления убежища беженцам в конце января 2025 года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидается массовый возврат украинских граждан из других стран. Причиной этого станет прекращение социальной поддержки для беженцев.