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Швейцария депортировала украинцев впервые с 2022 года — причина

31 октября 2024 16:28
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Швейцария депортировала трех украинцев, осужденных за тяжкие преступления
Беженцы. Иллюстративное фото: Заборона
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Швейцария депортировала троих украинцев за совершение тяжких преступлений. Это стало первым случаем принудительного выдворения украинцев с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщило издание NZZ в четверг, 31 октября.

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Согласно информации, депортация состоялась 30 октября, спецрейсом из Цюриха троих украинских граждан доставили в Польшу, откуда их перевезут в Украину наземным транспортом.

Швейцарский государственный секретариат по миграции не разглашает деталей о правонарушениях, ссылаясь на защиту личных данных. Однако источники указывают, что причинами депортации стали не мелкие нарушения, а серьезные преступления, такие как ограбление или нападение.

Ранее мы сообщали, что Швейцария хочет закрыть девять центров для предоставления убежища беженцам в конце января 2025 года.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидается массовый возврат украинских граждан из других стран. Причиной этого станет прекращение социальной поддержки для беженцев.

Украина Швейцария депортация тяжкие преступления преступление

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