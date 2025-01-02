Швейцария запретила ношение паранджи — как будут наказывать

Женщина в парандже. Фото: Pixabay

В Швейцарии запретили ношение паранджи в общественных местах. За игнорирование людей будут наказывать штрафами.

Об этом сообщает SwissInfo.

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Паранджа в Швейцарии

Швейцария присоединилась к пяти другим европейским государствам, среди которых и ее соседи — Франция и Австрия, которые также ввели аналогичный запрет.

Нарушение может быть наказано штрафом до 1 143 долларов.

Закон поддержали 51,2% швейцарских избирателей в марте 2021 года.

Исключения предусматривают закрывание лица по соображениям безопасности, погодные условия или состояние здоровья. Также это разрешено в художественных и развлекательных мероприятиях, а также в рекламе.

Напомним, правительство Швейцарии запретило продажу снарядов польской компании после того, как 645 тысяч патронов швейцарского производства нелегально оказались в Украине.

Ранее Швейцария впервые депортировала трех украинцев за тяжкие преступления с начала полномасштабного вторжения РФ.